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В Грузии люди вновь вышли на протесты

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  • 21.12.2024, 21:47
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В Грузии люди вновь вышли на протесты

Колонны грузин направляются к зданию парламента в Тбилиси.

В субботу 21 декабря в Грузии люди вновь вышли на протесты после паузы. Грузины требуют новых выборов и возвращение государства на путь к евроинтеграции.

Об этом сообщает NEWSGEORGIA.

В частности, сегодня уже 24-й день протестов. Как уточняют СМИ, в грузинской столице городе Тбилиси было запланировано более 20 акций с требованием перевыборов и возвращения государства на европейский путь.

Каждую новую колонну протестующих на улице Руставели встречают овациями. Люди воодушевлены вопреки всему. Колонны грузин направляются к зданию парламента.

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