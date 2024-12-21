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Шизофрения Путина

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  • Михаил Брошин
  • 21.12.2024, 22:10
  • 1,396
Шизофрения Путина

Глава Кремля воюет с НАТО, а его министр – нет.

Кремлевская пропаганда давно пытается списать длительность «боевых действий на то, что воевать приходится не с Украиной, а с НАТО. Теперь к распространению этого нарратива подключился Владимир Путин.

– С нами практически воюют все страны НАТО, – заявил российский правитель на «Прямой линии».

Cамое забавное, что накануне данный тезис фактически опроверг путинский министр обороны Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства заявил, что его работа строится с учетом «возможного военного конфликта с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие».

Но если «возможного» и «в ближайшее десятилетие», то, значит, сейчас Россия с Североатлантическим альянсом точно не воюет.

Вы будете смеяться, но это и Путин подтвердил. Причем все на той же «Прямой линии», оправдываясь за провал в Сирии:

– Мы там не воевали просто. У нас не было наземных войск в Сирии! Их просто там не было.

Но наземных войск НАТО в Украине тоже нет. И никогда не было. Поэтому, даже исходя из логики Путина, блок с Россией не воюет.

И тем не менее, спустя почти три года боевых действий, Украина держится, хотя и находится в очень сложном положении. Да, Запад помогает деньгами и поставками оружия, но не своими войсками.

Путину же приятнее считать, что весьма ограниченные успехи его армии в Украине связаны с тем, что война идет против всего НАТО. Но к действительности это не имеет никакого отношения.

Михаил Брошин, «Салiдарнасць»

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