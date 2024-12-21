Назвали предварительная версия пожара в витебском ТЦ «Беларусь» 21.12.2024, 22:11

Общее число пострадавших составило 20 человек.

Предварительную причину пожара в торговом центре «Беларусь» в Витебске назвал председатель Витебского облисполкома Александр Субботин в эфире госТВ.

«Причина — только предварительная. Это некачественно сделанная проводка, неисправность проводки, которая привела к перегрузке системы и короткому замыканию. Это предварительно», — сказал Александр Субботин.

Он отметил, что сейчас идут первичные следственные действия.

«Я думаю, в ближайшее время мы уже с официальной версией ознакомимся: что случилось, как случилось, почему. Пока конкретики нет, только предварительные сведения и выводы», — продолжил председатель Витебского облисполкома.

При этом, по его словам, нельзя исключать и человеческий фактор, так как информация слишком противоречивая.

Субботин также сообщил, что в Витебской области проверят все торговые центры.

«Мы приняли на уровне области решение у всех перепроверить пожарную безопасность, санитарную. Но мое поручение было, чтобы это было максимально незаметно и максимально комфортно как для тех, кто торгует, так и для тех, кто покупает», — сказал он.

Крупный пожар в ТЦ «Беларусь» в Витебске произошел вечером 13 декабря. Пожарные тушили его несколько часов. Общее число пострадавших составило 20 человек, из них одна женщина до сих пор находится в тяжелом состоянии — ее перевезли для лечения из Витебска в Минск. Сгоревшее здание в центре города, скорее всего, восстанавливать не будут, а просто снесут.

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