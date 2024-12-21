Россия бросила своих марионеток в Абхазии 21.12.2024, 22:21

Просьбы сепаратистов остаются без ответа.

В оккупированной Россией Абхазии зреет гуманитарная катастрофа из-за острой нехватки электричества, а обращения сепаратистов к Москве за помощью остаются без ответа.

О ситуации в сепаратистском регионе рассказал так называемый «и.о. президента» Абхазии Бадра Гунба, передает Reuters.

«Мы оказались в полной темноте, в прямом и переносном смысле», - сказал он и добавил, что регион стоит на пороге гуманитарной катастрофы.

Гунба вновь запросил помощь у РФ после того, как предыдущее обращение, озвученное в начале неделе «и.о. министра энергетики» было проигнорировано Кремлем.

По словам Гунбы, отключение электричества на 9-11 часов в сутки является приговором для функционирования систем здравоохранения и образования.

Подконтрольная сепаратистам компания «Черноморэнерго» объявила в этом месяце о сокращении поставок электроэнергии до менее чем трех часов в течение суток на фоне сокращения запасов.

Нехватка электроэнергии является традиционной проблемой для Абхазии в зимний период. В этом году дефицит начался в первых числах текущего месяца, когда низкий уровень воды на плотине Энгурской ГЭС стал причиной аварийного отключения станции.

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