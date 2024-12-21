Россия бросила своих марионеток в Абхазии
- 21.12.2024, 22:21
Просьбы сепаратистов остаются без ответа.
В оккупированной Россией Абхазии зреет гуманитарная катастрофа из-за острой нехватки электричества, а обращения сепаратистов к Москве за помощью остаются без ответа.
О ситуации в сепаратистском регионе рассказал так называемый «и.о. президента» Абхазии Бадра Гунба, передает Reuters.
«Мы оказались в полной темноте, в прямом и переносном смысле», - сказал он и добавил, что регион стоит на пороге гуманитарной катастрофы.
Гунба вновь запросил помощь у РФ после того, как предыдущее обращение, озвученное в начале неделе «и.о. министра энергетики» было проигнорировано Кремлем.
По словам Гунбы, отключение электричества на 9-11 часов в сутки является приговором для функционирования систем здравоохранения и образования.
Подконтрольная сепаратистам компания «Черноморэнерго» объявила в этом месяце о сокращении поставок электроэнергии до менее чем трех часов в течение суток на фоне сокращения запасов.
Нехватка электроэнергии является традиционной проблемой для Абхазии в зимний период. В этом году дефицит начался в первых числах текущего месяца, когда низкий уровень воды на плотине Энгурской ГЭС стал причиной аварийного отключения станции.