Белорусы возвращаются из Европы и сутками стоят на границе 21.12.2024, 22:27

Наиболее сложная ситуация на границе с Польшей.

Перед новогодними праздниками на въезде в Беларусь из Европы образовались огромные очереди перед всеми пунктами пропуска. Наиболее сложная ситуация на границе с Польшей, пишет «Наша Нива».

Польша

Очередь из легковых автомобилей на въезде в Беларусь из Польши по состоянию на 17 часов субботы растянулась примерно на 9,5 километра.

Некоторые даже высчитывают среднюю скорость, с которой движется очередь. Если такой расчет верен, тем, кто сейчас становится в колонну, придется провести в ожидании около трех суток.

Люди, ставшие в очередь длиной 5,3 километра, отписывали в чате, что через 33 часа продвижения им оставалось 800 метров до въезда в пункт пропуска с польской стороны.

Другие добавляют, что за 24 часа проехали ровно половину расстояния до погранперехода.

Во второй половине дня 21 декабря из Польши в Беларусь въезжали те, кто встал в очередь поздним вечером 19 декабря. Прохождение границы у них заняло 37 часов. Рекордным показателем, которыми люди делились в чатах, было 40 часов и 40 минут.

А вот на выезд из Беларуси в ЕС очередей из легковых машин, можно сказать, нет. По состоянию на 16 часов только в пункте пропуска «Брест» было 10 машин в очереди.

Ситуация с автобусами также сложная. По состоянию на 17 часов субботы насчитывается около 45-50 автобусов, направляющихся из Польши в Беларусь. Утром было около 30-35 автобусов.

Люди, выехавшие вчера автобусом из Варшавы в 12 часов дня, попали в Беларусь только в 10:30 следующего дня.

Сейчас, если не пересаживаться в автобусы, которые стоят ближе к шлагбауму, то только в очереди придется провести около суток. Если удается подсесть в первый автобус, то само прохождение границы занимает около 12 часов — так вчера писали в чатах.

Но, похоже, ситуация с подсадкой ухудшилась. Одна из пользовательниц поделилась, что в первых 25 автобусах от шлагбаума свободных мест уже нет.

Литва. «Каменный Лог»

Перед праздниками очереди из легковушек вернулись и на литовско-белорусскую границу.

Автобусы в пункте пропуска «Каменный Лог» проходят границу примерно за 9 часов.

Очередь на выезд из Литвы в Беларусь в этом пункте пропуска по состоянию на 16:30 растянулась на 3,5 километра. В чатах пишут, что это около 450 легковушек.

Люди отчитываются, что на то, чтобы только доехать с конца очереди до шлагбаума на литовской стороне, у них ушло ровно сутки. И это при условии, что очередь на тот момент была около 2 километров.

Литва. «Бенякони»

Автобусы через «Бенякони» проезжают быстрее, чем в «Каменном Логе». На прохождение границы 21 декабря уходит около 3 часов.

Очередь из легковых автомобилей из Литвы в Беларусь в «Беняконах» в 17 часов составляла 3,4 километра, хотя еще в 5 часов утра была 2,5 км.

Люди, вставшие вчера в очередь в 14 часов примерно 210-й машиной, добрались до шлагбаума с литовской стороны только через 10 часов. Другие пользователи добавляют, что примерно столько же придется провести внутри пункта пропуска. Таким образом получается, что проезд границы занимает около 20 часов.

Латвия

Наименьшие очереди на границе с Латвией, так как через нее нельзя ехать на авто с белорусской регистрацией. Днем в «Григоровщине» насчитывалась около 200 машин (около 1,5 км), стоявших в очереди на выезд из Латвии в Беларусь.

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