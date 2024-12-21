В подземной теплокамере в Гродно вспыхнул пожар
- 21.12.2024, 22:41
Погиб человек.
Подземная тепловая камера загорелась на улице Белуша в Гродно, сообщило МЧС.
Обнаружен погибший, его личность устанавливается.
Для тушения пожара привлекалось шесть отделений сотрудников МЧС.
Возгорание ликвидировано, продолжается обследование теплотрассы. Причина инцидента устанавливается.
Тепловые камеры на теплотрассах — это сооружения из железобетона, обеспечивающие их работу, а также защиту узлов от негативного воздействия человека и природы.