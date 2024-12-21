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В подземной теплокамере в Гродно вспыхнул пожар

  • 21.12.2024, 22:41
В подземной теплокамере в Гродно вспыхнул пожар

Погиб человек.

Подземная тепловая камера загорелась на улице Белуша в Гродно, сообщило МЧС.

Обнаружен погибший, его личность устанавливается.

Для тушения пожара привлекалось шесть отделений сотрудников МЧС.

Возгорание ликвидировано, продолжается обследование теплотрассы. Причина инцидента устанавливается.

Тепловые камеры на теплотрассах — это сооружения из железобетона, обеспечивающие их работу, а также защиту узлов от негативного воздействия человека и природы.

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