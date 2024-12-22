Конгресс США задумал ввести санкции против Турции 22.12.2024, 4:00

Из-за Сирии.

В Конгрессе США представили законопроект о введении санкций против Турции в связи с ее действиями в Сирии, сообщает Reuters. Документ, названный «Законом о противодействии турецкой агрессии 2024 года», был разработан сенаторами Крисом Ван Холленом (демократ) и Линдси Грэмом (республиканец).

Конгрессмены подчеркнули необходимость дипломатического давления на Анкару с целью прекращения огня. В случае отказа Турции от переговоров Вашингтон, по их мнению, должен использовать санкции. «Эти санкции направлены на предотвращение дальнейших атак Турции или поддерживаемых ею сил на Сирийские демократические силы (СДС). Такие атаки могут способствовать возрождению ИГИЛ и угрожать национальной безопасности США и всего мира», — говорится в совместном заявлении авторов инициативы.

Сирийские демократические силы включают курдские «Отряды народной самообороны», которые Анкара считает частью военизированной группировки «Рабочая партия Курдистана» (РПК). РПК, признанная террористической организацией в Турции, США и ЕС, уже долгие годы ведет борьбу против турецких властей. В середине декабря командующий СДС генерал Мазлум Абди обратился к США с просьбой усилить давление на Турцию. По его словам, атаки турецких сил и их союзников вынудили курдов временно приостановить борьбу с «Исламским государством» в Сирии.

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