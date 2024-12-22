«Что-то странное торчит» 22.12.2024, 5:40

Белоруска купила ветчину и нашла в ней несъедобный ингредиент.

Пользовательница TikTok Галина в своем аккаунте поделилась разочарованием. Она купила палку ветчины Брестского мясокомбината, но внутри обнаружила несъедобный предмет.

На видео женщина рассказала, что отрезала верхнюю часть ветчины и обнаружила, что оттуда «что-то странное торчит». Достать предмет не получилось. Когда она отрезала еще один кусок ветчины, ситуация прояснилась.

— Потом я отрезала от этой палочки, и отсюда тоже торчит. Я начинаю вытягивать — и смотрите, — говорит белоруска и показывает целлофановый предмет, похожий на одноразовую шапочку или нарукавник, которые носят на производстве. — Не знаю, что это и откуда это.

Своей находкой Галина возмущена, и судя по видео, не ожидала такого от Брестского мясокомбината.

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