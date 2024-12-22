Зеленский сообщил о встрече с директором ЦРУ
- 22.12.2024, 6:00
Это был последний визит Билла Бернса в Киев.
Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс посетил Украину с последним визитом на этом посту. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в субботу, 21 декабря.
«Украину посетил с последним визитом в качестве директора ЦРУ Билл Бернс. Мы с ним провели много встреч за время этой войны, и я благодарен за помощь», – написал глава украинского государства.
Зеленский отметил, что ранее такие встречи в Украине, в других странах Европы, в Америке и в других частях света проходили без официального информирования. После последнего визита Бернса президент пожелал ему и его семье удачи.
«Тайны не разглашаем, но контакт сохраняем. Наверное, еще увидимся, и обязательно увидим, как эта война завершится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе», – резюмировал он.