В белорусских банках начался перекос 3 22.12.2024, 8:42

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Названа основная причина нестандартной ситуации.

В белорусских банках кредитные ставки для населения снижаются, а депозитные — наоборот. Об этом пишет портал banki24.by.

Согласно данным Нацбанка, в ноябре краткосрочные потребительские кредиты выдавались под 8,37% (ранее было 9,25%), а долгосрочные — под 10,32% (было 10,44%).

В то же время ставки по вкладам выросли: по краткосрочным до 9,67%, по долгосрочным до 13,20%.

Основная причина снижения средних ставок по кредитам — расширение льготного кредитования. «Беларусбанк» активно выдает кредиты под 4% на покупку отечественных товаров (выдано уже 380,3 млн рублей, заключено более 75 тысяч договоров). Также банк развивает программы льготного автокредитования и финансирования недвижимости.

При этом рыночные ставки существенно выше средних показателей. Стандартный риск по кредитам для физлиц составляет 17,71%, для юрлиц — 12,5%. Эти показатели не меняются уже пять месяцев. В корпоративном секторе наблюдается схожая динамика: снижение кредитных ставок при росте депозитных по долгосрочным вкладам.

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