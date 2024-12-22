Усик победил Фьюри в бою века 17 22.12.2024, 9:03

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Бой-реванш в Эр-Рияде длился все 12 раундов.

Украинец Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO. Бой-реванш, который прошел на переполненной Kingdom Arena в Эр-Рияде, длился все 12 раундов. Украинец снова, как и в первом поединке, одержал победу по решению судей. На этот раз единогласным - трижды 116:112.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на трансляцию боксерского поединка в СМИ, который ранее окрестили «боем века».

Как прошел бой Усик - Фьюри 2

Боксеры выходили на бой сосредоточенные.

Гимн Украины перед боем исполнил Артем Пивоваров.

Усик вместе с одним из самых популярных артистов современности пел главную песню государства.

Отметим, что после 9 раунда украинец опережал британца на два балла.

В поединке Усик выбросил 423 удара, из которых 179 были точными. На счету украинца также 211 джебов (точные - 73). Александр выбросил 212 силовых ударов (точные - 106).

На счету Фьюри 509 ударов (144 дошли до цели). Также он выбросил 252 джеба (44 точных). На его счету 257 силовых ударов, из которых 100 были точными.

После боя Александр поднял уникальный артефакт - саблю украинского гетмана Ивана Мазепы, датированную XVII веком.

На клинке есть надпись «Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю!» С правой стороны клинка изображены две свечи, двое ангелов, а также коронованная Богородица с ребенком и веточкой. Такое ее изображение называется «Неувядаемый цвет».

Сколько денег заработали Усик и Фьюри за бой

Соглашение между боксерами и организаторами боя обычно является конфиденциальным.

По информации западных СМИ, общая сумма за первый бой выплат составила 150 миллионов долларов, распределенных в соотношении 70% на 30% в пользу Фьюри. То есть, Тайсон, несмотря на то, что проиграл, заработал около 105 миллионов долларов, а Александр, хотя и победил, довольствовался 45 миллионами.

На этот раз, опять же - по слухам и инсайдерским данным, украинец и британец получили на двоих 190 миллионов долларов. Однако средства распределены уже в соотношении 60% на 40% в пользу Усика. Таким образом, украинец получил 114 миллионов долларов, а британец - 76 миллионов. После просчета средств, которые поступят от продажи трансляции поединка, эти суммы могут быть увеличены. Но уже сейчас можно сказать, что гонорар за реванш стал рекордным для обоих боксеров.

Добавим также, что Усик кроме поясов WBC, WBA и WBO получил еще и специальный «юбилейный» пояс от WBC. Эта награда посвящена 50-летию классического поединка в супертяжелом весе между Джорджем Форманом и Мухаммедом Али, который получил название «Гул в джунглях»: в октябре 1974 года Али совершил сенсацию, нокаутировав чемпиона и став обладателем титулов WBA и WBC.

Какое будущее ждет Усика после победы над Фьюри

Теперь будущие решения Усика будут зависеть от спортивной формы, амбиций и предложений, которые поступят после победы над Фьюри. Сейчас есть несколько наиболее вероятных вариантов.

Завершение карьеры. Для 37-летнего Усика решение уйти из спорта на пике карьеры в статусе непобежденного чемпиона выглядит вполне логичным. Это позволит ему войти в историю бокса в статусе легенды. Впрочем, Усик пока не выглядит уставшим от бокса. Поэтому, вероятно, его карьера будет продолжаться.

Защита титулов и возможный отказ от поясов. Усик, обладая несколькими чемпионскими поясами, столкнется с вызовами по их защите. Боксерские организации обычно настаивают на регулярном проведении защит титулов, а если чемпион не может этого сделать, они объявляют пояс вакантным.

Объединительный бой за титул IBF. Самый реальный сценарий - проведение боя за титул IBF, если его получит Даниэль Дюбуа или другой перспективный боксер. Вероятное время проведения такого боя - вторая половина 2025 года, если переговоры между командами пройдут успешно.

А вот сценарий проведения третьего боя с Тайсоном Фьюри выглядит маловероятным.

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