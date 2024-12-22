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Один из ключевых игроков в Сирии выступил против российских военных баз

  • 22.12.2024, 9:08
  • 4,164
Один из ключевых игроков в Сирии выступил против российских военных баз
Хакан Фидан

Позицию Анкары озвучил глава МИД Турции.

Власти Турции выступают против нахождения российских военных баз и военных баз других стран на территории Сирии.

Такую позицию Анкары озвучил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан в беседе с журналистами France 24.

«Мы не поддерживаем нахождение каких-либо баз в Сирии - не только российских, но и любых других», - сказал шеф турецкой дипломатии.

Он также добавил, что решение должно приниматься сирийским народом. «Если они придут к какому-то решению, мы это увидим», - отметил министр.

Он обратил внимание, что РФ в настоящее время перемещает свои войска с баз, расположенных в глубине Сирии, в сторону побережья, где находятся их две основные базы - морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

Кроме того, министр заявил об увеличении численности американских войск в Сирии.

По словам главы МИД, в Пентагоне сообщили, что американский военный контингент в Сирии насчитывает 2000 человек, хотя ранее считалось, что там находятся 900 американских военных.

Отметим, Турция играет значительную роль в Сирии. Она поддерживает вторую крупнейшую силу в этой стране - Сирийскую национальную армию, которая в последнее время в основном сражалась против курдских отрядов на севере Сирии.

Турецкие СМИ писали, что во время последнего наступления повстанцев аэропорт в Алеппо захватила именно СНА.

Значительную роль Турции в сирийских событиях признает и избранный президент США Дональд Трамп. На днях он выразил уверенность, что ключевым игроком в Сирии после падения диктаторского режима Башара Асада будет именно Анкара.

Недавно американские СМИ заподозрили Турцию в подготовке к вводу войск в Сирию для проведения военной операции против курдских отрядов. После падения режима Асада турецкая армия начала наращивать свои силы возле сирийской границы.

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