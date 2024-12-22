В столице Йемена прозвучали взрывы после атаки хуситов на Израиль
- 22.12.2024, 9:12
- 1,778
На данный момент неизвестно, был ли взрыв авиаударом ЦАХАЛа.
В субботу, 21 декабря, хуситы нанесли удар по Тель-Авиву в Израиле. Спустя несколько часов взрыв произошел столице Йемена городе Сана.
Об этом сообщают The Times of Israel и Telegram Tasnimnews.
На данный момент неизвестно, был ли взрыв авиаударом Израиля. В то же время иранские СМИ пишут, что это удар коалиции во главе с США и Британией.
Напомним, пару дней назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по позициям хуситов в Йемене. Это был ответ за ряд атак боевиков долгами, а также ракетный удар по стране в ночь на 19 декабря.