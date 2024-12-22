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В столице Йемена прозвучали взрывы после атаки хуситов на Израиль

  • 22.12.2024, 9:12
  • 1,778
В столице Йемена прозвучали взрывы после атаки хуситов на Израиль

На данный момент неизвестно, был ли взрыв авиаударом ЦАХАЛа.

В субботу, 21 декабря, хуситы нанесли удар по Тель-Авиву в Израиле. Спустя несколько часов взрыв произошел столице Йемена городе Сана.

Об этом сообщают The Times of Israel и Telegram Tasnimnews.

На данный момент неизвестно, был ли взрыв авиаударом Израиля. В то же время иранские СМИ пишут, что это удар коалиции во главе с США и Британией.

Напомним, пару дней назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по позициям хуситов в Йемене. Это был ответ за ряд атак боевиков долгами, а также ракетный удар по стране в ночь на 19 декабря.

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