Между Шольцом и Дудой возник спор из-за замороженных российских активов на встрече лидеров ЕС 2 22.12.2024, 9:16

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Олаф Шольц и Анджей Дуда

Коллаж 24 Канала

Президент Польши призвал конфисковать средства и направить их на поддержку Киева.

Замороженные российские активы стали причиной спора между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Польши Анджеем Дудой во время встречи лидеров Европейского Союза на этой неделе. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Президент Польши при обсуждении дальнейшей помощи Украине призвал Европейский Союз конфисковать замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро и направить их на поддержку Киева.

Эту инициативу уже длительное время поддерживают США и Великобритания, однако Германия, Франция и Италия выступают против такого шага.

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже не используете евро!», — воскликнул Шольц через стол Дуде, по словам трех источников издания.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание Европейского Совета в Брюсселе.

Во время общения с журналистами президент Украины заявил, что намерен обсудить на заседании Европейского Совета защиту украинского энергосектора.

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