«Окружение Путина обеспокоено его неадекватностью» 9 22.12.2024, 9:21

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Настроение элиты может спровоцировать бунт.

Россия экономически и социально находится в трудном положении. Однако это, вероятно, не станет началом краха Владимира Путина. А вот недовольство действиями диктатора в его окружении может спровоцировать бунт, ведь российские элиты не готовы терять свое состояние из-за его амбиций.

Об этом «24 Каналу» рассказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что Россия движется уверенными шагами к своему краху. Там уже более 20 миллионов россиян живет за чертой бедности, однако, по его мнению, они не станут той движущей силой, которая свергнет путинский режим.

Владимир Огрызко подчеркнул, что у Путина есть окружение, которое, учитывая финансовый компонент, является довольно адекватным.

«Это люди, которые смогли чего-то достичь, поэтому для них ситуация в России является приближением катастрофы. Перспектива развала страны, как по мне, должна быть все более очевидной и однозначной. Даже так называемые российские либералы уже кричат, что они должны сохранить Россию», – отметил он.

В окружении Путина прекрасно понимают, что нынешняя Россия теряет свой запас прочности и начинает распадаться.

Экс-министр иностранных дел отметил, что из-за экономических проблем страны-агрессора там могут начать формироваться внутренние барьеры между регионами.

«Люди, которые вокруг Путина, понимают, что происходит. Они видят, что этот недоумок ведет их лично к катастрофе. Именно поэтому у меня есть надежда, что это для него плохо закончится», – сказал Владимир Огрызко.

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