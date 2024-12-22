«Даже без костюма все называют меня Снегурочкой» 7 22.12.2024, 9:32

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Белоруска четвертый год ведет праздничный бизнес в Варшаве.

Елизавета Кохман живет в Польше более десяти лет. Здесь она окончила два университета, позже работала телеведущей, менеджером и преподавателем. Но раз в год она становится Снегурочкой и выступает перед детьми и взрослыми. Девушка рассказала MOST, зачем ей это, кто ее клиенты и сколько можно заработать в праздники.

«Даже без костюма все называют меня Снегурочкой»

В детстве Елизавета мечтала стать актрисой. Родной город — Лиду — белоруска называет кузницей творчества: там много учебных заведений, где преподают разные виды искусства.

Снегурочкой Лиза решила стать в 2020 году, когда уже жила в Варшаве. Тогда для этого она заказала из Минска специальный костюм. И еще один — для Деда Мороза. Девушка говорит, что чувствует себя очень органично в образе своего сказочного персонажа. В соцсетях она даже записала шуточное видео, где объясняет, почему именно ее можно считать настоящей Снегурочкой.

— Даже без костюма все называют меня Снегурочкой, — говорит она в нем.

Чтобы найти клиентов, Елизавета создала отдельную страницу в Instagram. Девушка вспоминает, что уже после первых выступлений поняла, что занялась новым делом не зря: это хобби нравилось ей с каждым днем все больше.

— Это такая сказка, которую ты создаешь и частью которой сам становишься. В это время ты уходишь от повседневности, от взрослых проблем и возвращаешься в детство, — говорит она.

Поначалу заказы поступали только на детские выступления. Елизавета приезжала домой к клиентам с 30-минутной программой: Дед Мороз и Снегурочка пели песни с детьми, водили хороводы и устраивали конкурсы. Позже дуэту стали предлагать выступать и для взрослых: фирмы и организации приглашают их на корпоративы, а бары и рестораны просят вести вечеринки в новогоднюю ночь. Самое долгое выступление Елизаветы длилось около пяти часов.

На родной язык нет спроса

Все клиенты девушки — эмигранты с постсоветского пространства. Как правило, это белорусы, украинцы или казахи. Однажды Елизавета выступала на детском утреннике в посольстве Казахстана.

А вот польская семья приглашала ее только один раз, и то потому, что в ней мама была родом из Беларуси. Программа выступлений у Елизаветы составлена по-русски, хотя в повседневной жизни она общается по-белорусски. Она с грустью признает, что на родной язык пока нет спроса.

— Перед тем как принять заказ, я высылаю клиентам анкету. В ней они указывают свои пожелания, в том числе и язык. Обычно, кроме русского, никакой другой язык не просят. Один раз только попросили выступить на польском, — с сожалением говорит девушка.

Удивительно, но даже у такого положительного персонажа, как Снегурочка, нашлись хейтеры. Особенно это стало заметно после вторжения России в Украину. Многие говорили Елизавете, что Снегурочка — это советский персонаж, а значит, продукт «русского мира». Она с такими обвинениями не согласна.

— Считаю, что Снегурочка должна быть вне политики. Хотя бы ее можно не вмешивать в это? — смеется она. — А вообще, все, что придумано в СССР, автоматически не становится русским. Там жило много народов, это и их наследие тоже, — считает девушка.

Сколько зарабатывают Снегурочки?

Несмотря на хейт, у белоруски по-прежнему много украинских клиентов. Дети эмигрантов, говорит она, обычно верят в Деда Мороза и Снегурочку, а не в Святого Миколая или Санта-Клауса.

Работы у Лизы с годами становится все больше. Заказы активно поступают с начала декабря вплоть до новогодней ночи. 31-го числа у нее обычно запланировано около 30 выступлений. Чтобы выполнить все заказы, Лиза расширила команду: она нанимает еще две пары Дедов Морозов и Снегурочек. Каждая из них выполняет около десятка заказов. И минимум одна из них работает в новогоднюю ночь ведущими в баре или ресторане. Такие заказы делает, например, сеть баров Beer Station, открытых белорусами.

За декабрь Лиза зарабатывает в образе Снегурочки около пяти тысяч злотых. В остальное время года у нее есть и другая работа. Раньше она вела популярную англоязычную программу на онлайн-телевидении, а сейчас девушка работает менеджером в итальянском ресторане, а еще преподает танцы и физкультуру в белорусской школе «Я дома». Говорит, это неплохая прибавка к ее зарплате.

Впрочем, девушка задумывается о том, чтобы сделать праздники своей основной работой и открыть собственное ивент-агентство. Говорит, хотела бы зарабатывать на любимом деле круглый год.

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