Эксперт: Трамп почувствует подвох и заставит Путин пойти на все его условия

Эксперт: Трамп почувствует подвох и заставит Путин пойти на все его условия4
- 22.12.2024, 9:37
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Новый глава Белого дома может всерьез рассердиться на Кремль.
Социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман прокомментировал вопрос о перспективах вероятных переговоров избранного президентом США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.
«Надеюсь, что Трамп рассердится и скажет: «А кто, вообще, главный в этом мире?». Трамп ведь постоянно твердит, что Америка должна быть великой, а президент США, соответственно, главным. А тут какой-то Путин пытается «помножить на ноль» американского президента», - подчеркнул он в ходе чата в «Главреде».
Эксперт говорит, что, если Трамп почувствует подвох, он может заставить Путина пойти на его условия.
«Так что Трамп может обидеться (а он человек обидчивый, с невероятным самомнением), и это было бы идеально. Тогда он начнет вредить Путину или предпримет действия, которые заставят Путина пойти на его условия. Честно говоря, я надеюсь именно на это», - не исключает Эйдман.