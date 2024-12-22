закрыть
22 декабря 2024, воскресенье, 11:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На аукцион выставили самый дорогой BMW в истории

1
  • 22.12.2024, 9:42
  • 1,740
На аукцион выставили самый дорогой BMW в истории

Спорткар отличается элегантным дизайном, который разработал граф Альбрехт фон Герц.

В Париже на аукцион RM Sotheby's выставлен кабриолет BMW 507 1958 года. За знаменитое спортивное авто планируют получить до 2 миллионов евро. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Такая цена BMW 507 не удивляет, ведь спорткар очень ценится коллекционерами. Это самый дорогой BMW в истории — иногда стоимость этих авто достигает даже 3-4 миллионов евро.

Всего изготовили всего 252 родстера BMW 507. Среди их владельцев были Элвис Пресли и чемпион «Формулы-1» и мотогонок Джон Сертис.

Конкретно это авто второй серии попало на Кубу. В 80-х его выкупили, перевезли в Германию и реставрировали в течение шести лет. В комплекте с машиной продается опциональная съемная крыша из металла, а также запасные бензобак и кузовные панели.

Спорткар BMW 507 отличается элегантным дизайном, который разработал граф Альбрехт фон Герц. Двухместный родстер оснащен 3,2-литровым V8 мощностью 150 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Авто способно разогнаться до сотни за 11,1 с и развить 196 км/ч.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко
Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман