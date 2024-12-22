Белорус пообщался со «следователем» и лишился более 9 тысяч рублей 1 22.12.2024, 10:21

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Последним «аргументом» стало служебное удостоверение по видеосвязи.

Жителю Витебской области позвонил неизвестный, представился следователем и заявил, что якобы от имени мужчины переводят деньги за границу, потребовав «задекларировать» средства, иначе их конфискуют. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Оказалось, что звонили мошенники. Потерпевший — 43-летний житель Верхнедвинского района.

«Для убедительности своих слов лжесотрудник вышел на видеосвязь с потерпевшим. Аферист предъявил служебное удостоверение, после чего у последнего не осталось никаких сомнений, что это действительно правохранитель. Во время разговора неизвестный объяснил, что у мужчины будут проведены следственные мероприятия, в частности, обыск, и при обнаружении незадекларированных денежных средств, они будут изъяты», — рассказали подробности в УВД.

Мужчина поверил и перевел мошенникам более 9000 рублей. Когда понял, что его обманули, обратился в милицию.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.

Тем временем в УВД Витебского облисполкома напомнили, что сотрудники органов, банков, операторов сотовой связи и других государственных структур никогда не звонят гражданам в мессенджерах.

Если поступил такой звонок, нужно сразу прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию по телефону 102.

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