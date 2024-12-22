Официально подтверждена причина трагической смерти хоккеиста Владимира Цыплакова 22.12.2024, 10:44

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Владимир Цыплаков

Фото: Зеркало

Он трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси.

Пять лет назад, 14 декабря 2019 года стало известно о смерти 50-летнего тренера Владимира Цыплакова, в прошлом одного из лучших хоккеистов в белорусской истории. О причине гибели не сообщалось, но «Наша Ніва» со ссылкой на свои источники писала, что это было самоубийство. Теперь эта версия была доказана — это же издание сообщило, что в свидетельстве о причинах смерти Цыплакова указана «асфиксия».

Эту информацию издание нашло в базах с официальными причинами смерти белорусов — напомним, ее получили «Киберпартизаны».

Цыплаков родился в городе Инте (Республика Коми). В 18 лет оказался в Беларуси и начал играть за минское «Динамо» в чемпионате СССР. В 1995 году нападающего под общим 59-м номером задрафтовал «Лос-Анджелес».

Владимир — один из пяти белорусов, кому покорилась высокая планка в НХЛ — 50 очков за сезон. В регулярном чемпионате-1997/98 он набрал 52 (18+34) балла, выступая за «Лос-Анджелес». Всего в сильнейшей лиге мира Цыплаков провел 331 матч и набрал 170 (69+101) очков. Также он сыграл 18 матчей в плей-офф: четыре в составе «Лос-Анджелеса» и 14 за «Баффало». За «клинков» отметился заброшенной шайбой в 2001 году в серии c «Питтсбургом». Цыплаков — автор первого белорусского гола в плей-офф НХЛ.

После заокеанского отрезка Владимир играл в чемпионате России за казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА.

В составе сборной Беларуси Цыплаков выступал на двух Олимпиадах (в том числе в 2002 году в Солт-Лейк-Сити) и шести чемпионатах мира. Был и капитаном команды. Наверное, один из самых памятных моментов с участием нападающего — победная шайба в ворота сборной России. В 2000 году в Санкт-Петербурге беларусы обыграли на ЧМ хозяев льда — 1:0.

Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом страны.

После завершения карьеры в основном работал ассистентом главного тренера: в штабе молодежной и национальной команды, минском «Динамо», российском «Авангарде», «Северстали» и «Тракторе». Последним клубом Владимира был солигорский «Шахтер», где он трудился главным тренером.

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