«У Путина несколько расстройств, которые нужно срочно лечить» 4 22.12.2024, 10:53

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Специалист констатировала резкое обострение безумия у главы Кремля.

Владимир Путин провел традиционную прямую линию, где подвел итоги года. Его заявления продемонстрировали резкое обострение безумия, а большая часть сказанного выглядела параноидальным бредом.

Диктатор предложил провести циничный «эксперимент», во время которого Россия ударит по Киеву «Орешником». Как рассказала «24 Каналу» психолог Елена Шершнева, Путин демонстрирует типичное поведение психопата.

Каков психотип Путина

Новые предложения главы Кремля являются типичными для психопатов. Говорится о полном отсутствии какой-либо эмпатии, общечеловеческих ценностей, а еще одной характерной чертой является заинтересованность в проведении циничных и жестоких экспериментов. Все это прогрессирует с годами.

Психопатам необходимы адреналиновые стимулы. Путин их получает, но ему нужно все больше, поэтому из года в год мы это наблюдаем. Такое поведение типично для его психического расстройства. По словам психолога, есть один рецепт, как справиться с таким человеком.

«Нужна еще большая сила, потому что психопаты не знают ни жалости, ни договоренностей. Для них это пустой звук. Единственное, на что реагируют психопаты, – это когда они чувствуют большую силу, тогда повинуются, замолкают, уважают и не делают зла», – подчеркнула Елена Шершнева.

Чего больше всего боится Путин

Российский диктатор за 8 лет войны, которую начал до полномасштабного вторжения, почти 200 раз нарушал все договоренности о периодическом прекращении огня. Теперь он пошел еще дальше и заявил, что ему «живется скучно и нужна движуха». Так Путин назвал войну, зверства россиян и массовые убийства украинцев.

«Эти слова о «движухе» чрезвычайно искренние. Здесь мы видим настоящего Путина: он честно признается, что ему хочется больше адреналиновых стимулов. Уже мало того, что есть. Он прямо говорит, что хочет, чтобы пули свистели», – заметила психолог.

То есть все, что для нормального человека является синонимом ужаса, синонимом того, чего никто не хочет видеть в своей жизни, для Путина, наоборот, – это синоним адреналиновой подпитки, того, в чем он нуждается.

«Такая потребность есть у человека с психопатическим расстройством, было бы хорошо такого человека лечить, но видите, что пока этого не происходит. Садисты всегда трусы, и чем жесточе человек, тем больше он сам боится боли», – добавила Елена Шершнева.

Как правило, безжалостные убийцы больше всего боятся собственной смерти. Здесь присутствует элемент гиперкомпенсации, когда человек, чтобы убежать от собственной уязвимости, совершает преступления в отношении других, наблюдает за этим, чтобы так уберечь свою психику.

К слову, так называемый эксперимент Путина предусматривал, что Украина и Запад соберут все системы ПВО в определенном месте в Киеве. Тогда Россия ударит по нему, чтобы проверить возможности ракеты «Орешник». Президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на такие заявления. Он написал: «Люди гибнут, а ему «интересно»... Долб**об».

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