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«Украли три портсигара, три куртки»

  • 22.12.2024, 11:04
  • 1,306
«Украли три портсигара, три куртки»

Витебский «губернатор» обвинил предпринимателей в преувеличении последствий пожара.

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин в эфире телеканала ОНТ рассказал, кому будет оказана помощь в связи с пожаром в витебском ТЦ, который произошел 13 декабря.

Субботин заявил, что «хотел бы подойти с двух сторон».

— Первое: хотелось бы помочь тем, кто в этом реально нуждается.

Потому что на беде кто-то начинает зарабатывать. Как в том фильме: «украли три портсигара, три куртки». Так оно и здесь уже где-то получается, — сказал он.

Субботин сказал, что это частный торговый центр. И люди работали по аренде.

— И компенсировать, и помогать, конечно, в приоритете должен владелец этого торгового центра. Наша задача — смотреть, чтобы все было по справедливости и по-честному. Но, тем не менее, мы не умываем руки. У нас есть несколько официальных механизмов, как людям помогать. Во-первых, где-то даже заставить владельца предоставить арендные площади. У него в Витебске девять торговых центров. Обратились уже 50 человек. Они будут открывать свои точки в других торговых центрах.

Напомнил Субботин и о другом механизме — через Белгосстрах:

— Им надо предоставить пакет документов. Создан чат в Viber. Существует несколько прямых линий. На данный момент обратилось 31 юридическое и физическое лицо.

Вечером 13 декабря в ТЦ «Беларусь» произошел пожар.

Через три дня стало известно о задержании подозреваемых в нарушении требований пожарной безопасности в ТЦ «Беларусь». Среди задержанных может быть Виктор Велюго, основатель и директор ЧТУП «МегаЕвротекс», в активы которого входит ТЦ.

Одна из возможных причин пожара — короткое замыкание.

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