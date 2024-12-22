VOLSKI выступил с большим рождественским концертом в Варшаве
- 22.12.2024, 12:34
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Белорусам в польской столице подарили настоящий праздник.
21 декабря 2024 года в варшавском Odessa Club (Ul. Kolejowa 8/10) состоялся незабываемый рождественский рок-концерт группы VOLSKI.
Организаторы подарили гостям удивительное музыкальное представление, наполненное теплыми рождественскими песнями из различных проектов, разнообразными хитами, проверенными временем, а также неожиданными дуэтами и приглашенными музыкантами.
Кроме Лявона Вольского, на концерте выступил известный белорусский музыкант Александр Помидоров, у которого в этот день был день рождения. Сюрпризом стало также выступление хора белорусских детей из «Беларускай школы мастацтваў імя Міколы Равенскага».
Концерт стал настоящим праздником, полным предновогодних чудес и волшебства.
Сайт Charter97.org публикует фоторепортаж с с большого рождественского концерта.