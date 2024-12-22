Послание Путину: готовься Александр Сотник, «Главред»

22.12.2024, 11:38

Прилетит такое, к чему в Кремле окажутся не готовы.

Большевизм – это красно-коричневая чума, а Путин и все, что мы сейчас видим, – это необольшивизм. Необольшевики не отказались от идеи мирового господства – они к ней идут, ее исповедуют. И сейчас в парадигме достижения мирового господства они говорят о том, что в ближайшие десять лет Россия должна быть готова к войне с НАТО, с «западным злом».

Путин и прочие считают, что Украину они дожмут если не военным способом, то гибридным. Они считают, что Трамп податлив и бросит Украину им в пасть, и они ее пережуют. Украина Путину очень нужна, потому что это главная база, которая может подпитать пещеру. Ведь в России все уничтожено. Там все сожрано и отжато, а все экономические и производственные секторы убиты.

Россия всегда была аграрной страной – что при царе, что при большевиках. Но большевики ее убили. В конце концов, СССР даже закупал зерно за валюту в Канаде! Хотя царская Россия всегда кормила всю Европу зерном. А сейчас сельскохозяйственный сектор в Рашке вообще убит. И, естественно, на горизонте уже замаячил дефицит. В России уже заговорили о введении продовольственных карточек якобы для малообеспеченных и социально незащищенных граждан, но ведь это же первые ласточки.

Не знаю, как Россия собирается дальше воевать. Может быть, россияне с криками «Банзай!» и голодными желудками попрут на натовские танки. Может быть, они надеются закидать Европу ракетами – Путин же все теребонькает свой Орешничек, никак не угомонится.

Россия может говорить, что она будет готовиться к войне с НАТО, но я не верю, что без Украины у нее это получится. Тем более, ситуация там становится все хуже и хуже, и я не знаю, как там переживут 2025 год.

У меня тут несколько вопросов, начинающихся со слова «если». А если заморозка не состоится? А если Трамп скажет, что он ошибался, и у него не получается закончить войну в Украине? Ведь он уже не говорит, что закончит ее за 24 часа, а признает, что все оказалось гораздо сложнее. Конечно, сложнее! Это же тебе не «мели, Емеля, твоя неделя», это не городить лишь бы что в пароксизме популизма!

А что касается войны, то ведь Европа к ней тоже готовится. Путин думает, что усилит фронт своих путлоферштейеров вроде Орбана и Фицо, но у него все никак не получается. Он попытался привести к власти в Румынии Джорджеску, но его раскрыли, и Джорджеску сейчас под следствием. Не получилось нового путлоферштейера. Шольц вот долго звонил Путину. А до того путлозвонство у себя на ушах перетаскал Макрон, который долго звонил Путину, как влюбленный, а потом перестал. Сейчас Шольца поразила эта болячка, и он стал звонить. Но у Шольца лимит доверия исчерпан, и в феврале в Германии будут новые выборы в Бундестаг. И, по всей вероятности, там будет Фридрих Мерц, а Мерц сказал, что предоставит Украине Taurus.

Поэтому вопросов, начинающихся со слова «если» у меня очень много. Европа готовится к войне с Россией. В Европе перестали играть с этой податливой коричневой субстанцией. Наконец-то глазоньки раскрылись, и политики стали открыто говорить о том, что есть проблема – агрессор, которого в данный момент сдерживает Украина, а, если Украины не станет, как сдерживающего фактора, то этот сортир польется в Европу, как сказал Писториус, через пять-шесть лет, Рютте говорит, что через четыре-пять лет, и Бруно Каль, глава Федеральной разведывательной службы Германии, тоже сказал, что через четыре-пять лет. Все говорят открыто про это, а, значит, все готовятся. А русские могут сколько угодно хорохориться и рассказывать про свои «орешники».

Хочу открыть один секрет. Господа мохнорылые из русской пещеры не знают, с чем им придется столкнуться. Сейчас с ними воюет оружие ХХ века, которое предоставляют Украине. Оружие, с которым они столкнутся в войне с НАТО, они даже представить себе не могут. У Украины сейчас всего несколько F-16, а у НАТО – F-22, F-35 и так далее. Там вооружение совершенно другого уровня.

Все, что я могу сказать «путиным» и «белоусовым», – готовьтесь, готовьтесь, все равно прилетит такое, к чему они окажутся не готовы.

Александр Сотник, «Главред»

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