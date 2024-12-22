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В Гродно горела подземная тепловая камера

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  • 22.12.2024, 11:46
  • 3,212
В Гродно горела подземная тепловая камера

Минимум один погибший.

На улице Белуша в Гродно загорелась подземная тепловая камера. Как сообщает МЧС, есть погибший.

Тепловые камеры на теплотрассах – это сооружения из железобетона, обеспечивающие их работу и защиту узлов от негативного воздействия человека и природы.

Почему она загорелась, пока неизвестно. Как сообщает телеграм-канал МЧС, ЧП случилось вечером 21 декабря.

Для тушения пожара было направлено шесть отделений сотрудников МЧС. Возгорание ликвидировали быстро. Во время обследования теплотрассы был обнаружен один погибший, его личность сейчас устанавливается.

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