За одним из товаров на рождественской ярмарке в Минске выстраиваются огромные очереди 5 22.12.2024, 12:02

8,374

Что пользуется особой популярностью?

Рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш» проходит возле Дворца спорта в Минске с 14 декабря. Как пишет («Минск-Новости» https://minsknews.by/yarmarka/), в этом году здесь большой выбор угощений, как традиционных, так и экзотических.

Однако один продукт пользуется особой популярностью. Возле домиков, где продают его, выстраиваются очереди. Это трдельники из дрожжевого теста. Отмечается, что гостям предлагают несколько видов: с корицей, кокосом, фисташкой, малиной, маком. За этот десерт просят 9−10 рублей.

Также востребован и чуррос — это сладкая обжаренная выпечка из заварного теста — с карамелью, шоколадом или ягодным топингом. Чуррос можно купить за 7 рублей.

Есть в меню и драники. Их предлагают в классическом варианте, а также с мясом, зеленью. Средняя стоимость — 9 рублей.

Блины с разными начинками продают за 9−15 рублей. Чаще всего минчане выбирают в качестве дополнения ветчину с сыром, шоколад, банан, грибы, сгущенку, карамель и икру.

Представлен на ярмарке и фастфуд. Картошка фри стоит 5 рублей, цены на хот-доги и наггетсы стартуют с 7 рублей, чизбургеры продают за 14,5, гамбугеры — за 13,5, шаурму — за 10.

По информации издания, в этом году, в отличие от предыдущих, очень большой выбор супов. Мясная солянка обойдется в 5 рублей, овощной суп — примерно столько же. Можно купить также уху и борщ, они стоят по 7 рублей.

Из мясных блюд популярны те, которые приготовлены на свежем воздухе. Колбаски на гриле обойдутся 8 рублей, кровянка — 6, цены на шашлык из куриного бедра или филе начинаются с 6,5 рублей, из свинины — 8. Пользуется спросом горячая кукуруза. Ее продают за 7−8 рублей.

У детей пользуются спросом бельгийские вафли с бананом и другими фруктами, джемом, сгущенкой и шоколадом, тем временем их родители чаще предпочитают эту выпечку с чеддером или сливочным сыром. За это блюдо придется отдать от 9 до 17 рублей.

Большой ассортимент и горячих напитков. Есть кофе, разные виды чая (например с облепихой и имбирем, клюквой, лимоном, вишней и другие). В среднем стоят они в пределах 3−7 рублей, цена зависит от объема и добавок. Какао и сбитень продают за 5−6 и 10 рублей соответственно. Можно купить на ярмарке и глинтвейн, есть на гранатовом, мандариновом, вишневом и других соках, стоит 8−10 рублей.

«Калядны кiрмаш» будет работать по 14 января 2025-го.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com