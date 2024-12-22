«На брянской «Дружбе» может быть локальный пожар»1
- 22.12.2024, 12:08
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Как остановка скажется на работе белорусской части трубопровода.
От информационного агентства Reuters стало известно о неких «технических проблемах» на насосной станции в городе Унеча в Брянской области, в результате которых остановилась прокачка по нефтепроводу «Дружба».
«Флагшток» рассказывает, что там произошло, и как это скажется на работе белорусской части трубопровода.
В связи с публикацией новости в локальных информационных ресурсах Брянской области местные жители рассказали о наиболее вероятной причине произошедшего — беспилотнике.
«Беспилотник повредил насосную станцию, еще вчера слышала, и там произошло возгорание».
Несколько пользователей чата согласились с этой информацией при помощи реакций.
Один из комментаторов сообщил о гибели работника станции. Однако другой пользователь, назвавшийся работником «Дружбы», сказал, что такая информация до рабочего коллектива не доходила.
Читателей из Брянской области возмутило, что власти не сообщили о причинах произошедшего:
«Почему не пишут какая поломка?»
«Поломка... Теперь это так называется».
С вопросом, повлияет ли взрыв в Унече на работу белорусской части трубопроводной системы, на условиях анонимности «Флагшток» обратился к специалисту, знакомому с эксплуатацией нефтепровода.
Специалист ответил, что не видит долговременных угроз функционирования трубопровода:
«На брянской «Дружбе» может быть локальный пожар. На нас он никак не отразится. Возможно, режим перекачки на время изменится. Но, в принципе, этого никто не заметит: там три трубы. Перекачку можно реализовать через различные режимы».
Концерн «Белнефтехим» в комментарии Белта сообщил, что прокачка приостановлена и сейчас белорусские НПЗ используют запасы нефти, созданные ранее.
«Оба завода [примечание Флагштока: Мозырский и Новополоцкий НПЗ] продолжают стабильную работу, обеспечивая отгрузки нефтепродуктов в полном объеме как на внутренний рынок, так и на экспорт».