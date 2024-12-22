ВСУ ответили на на объявленную Путиным «высокотехнологичную дуэль» 22.12.2024, 12:18

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Поражен штаб 155-й бригады РФ, а пункт управления уничтожен.

Вооруженные силы Украины ответили на «высокотехнологичную дуэль», объявленную российским диктатором Владимиром Путиным, нанеся удар 10 ракет по штабу российской 155-й бригады морской пехоты в городе Рыльск Курской области. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

«19 декабря Путин на своей пресс-конференции заявил, что собирается устроить «высокотехнологичную дуэль». Через несколько часов по Киеву полетели российские баллистические ракеты, большинство которых были сбиты украинским ПВО, россиянам удалось повредить несколько гражданских и коммерческих домов», - написал он.

По данным Бутусова, в ответ на очередной террористический акт России Вооруженные силы Украины нанесли удар 10 ракетами по штабу российской 155-й бригады морской пехоты в городе Рыльск.

Он напомнил, что 155-я бригада морской пехоты ВС РФ известна массовыми преступлениями - убийством мирных жителей Киевской области, мародерством и убийством пленных. А накануне флаг этого подразделения развернули над Путиным во время пресс-конференции.

«В результате поражения штаба 155-й бригады врагу нанесен значительный урон, пункт управления уничтожен. Вот так на самом деле выглядит «высокотехнологичная дуэль» ВСУ и российских террористов», - добавил журналист.

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