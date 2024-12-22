Эль Мюрид: От удара по «Стальному Коню» серьезно пострадает и Лукашенко

Эль Мюрид: От удара по «Стальному Коню» серьезно пострадает и Лукашенко5
- 22.12.2024, 12:45
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ВСУ провели очень непростую операцию.
Минувшей ночью в Орловской области России уже под второй по счету удар попала нефтебаза «Стальной Конь». Этот объект чрезвычайно важен для экспорта энергоресурсов. Об этом в своем блоге в Telegram пишет российский обозреватель, аналитик Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).
Большинство граждан России ничего не знают о нефтебазе «Стальной конь», в связи с чем информацию о его успешном поражении пропустили мимо ушей.
Однако на самом деле это очень важный для экономики РФ объект.
Он является измерительной станцией нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Европу.
Последствия удара пока неизвестны. Местные власти подтвердили только то, что на объекте после прилета дронов вспыхнул сильный пожар. Если дроны повредили насосное оборудование, ремонт затянется надолго.
А это значит, что европейский экспорт для РФ обвалится. Пострадает серьезно и белорусский режим как транзитер.
«Люди, которые выбирают цели для ударов, делают это совсем не хаотично, а с полным пониманием важности того или иного объекта. На нашей территории таких незаметных, но критически значимых объектов - воз и тележка. Чем думало российское руководство, когда планировало свой победный «дранг нах вест» (войну против Украины - ред.), так и остается загадкой. Защитить все эти объекты - никакой армии не хватит», - написал российский эксперт.