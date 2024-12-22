Эль Мюрид: От удара по «Стальному Коню» серьезно пострадает и Лукашенко 5 22.12.2024, 12:45

9,284

Эль Мюрид

ВСУ провели очень непростую операцию.

Минувшей ночью в Орловской области России уже под второй по счету удар попала нефтебаза «Стальной Конь». Этот объект чрезвычайно важен для экспорта энергоресурсов. Об этом в своем блоге в Telegram пишет российский обозреватель, аналитик Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Большинство граждан России ничего не знают о нефтебазе «Стальной конь», в связи с чем информацию о его успешном поражении пропустили мимо ушей.

Однако на самом деле это очень важный для экономики РФ объект.

Он является измерительной станцией нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Европу.

Последствия удара пока неизвестны. Местные власти подтвердили только то, что на объекте после прилета дронов вспыхнул сильный пожар. Если дроны повредили насосное оборудование, ремонт затянется надолго.

А это значит, что европейский экспорт для РФ обвалится. Пострадает серьезно и белорусский режим как транзитер.

«Люди, которые выбирают цели для ударов, делают это совсем не хаотично, а с полным пониманием важности того или иного объекта. На нашей территории таких незаметных, но критически значимых объектов - воз и тележка. Чем думало российское руководство, когда планировало свой победный «дранг нах вест» (войну против Украины - ред.), так и остается загадкой. Защитить все эти объекты - никакой армии не хватит», - написал российский эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com