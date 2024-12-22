Рождественский ребус: найдите спрятавшегося эльфа за пять секунд 22.12.2024, 13:00

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Общий визуальный фон идеально скрывает его.

Когда надо немного расслабиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них заставляет задуматься или улыбнуться. На этот раз вам нужно найти эльфа.

Головоломка от Jagranjosh довольно непростая. На изображении – парящий в небе Санта Клаус в санях, олени, снеговики, а также жилой дом и елки. Множество предметов мешают концентрации и решению задачки.

Итак, вы готовы к испытанию?

Задача: найти спрятавшегося эльфа за 5 секунд! Кстати, эта головоломка сложна, потому что общий визуальный фон идеально скрывает его. Что ж, есть ли у вас настоящие навыки мастера головоломок? Если - да, то примите этот вызов и найдите эльфа за 5 секунд. Запустите таймер на мобильном телефоне и пусть охота начнется!

Просто сосредоточьтесь и попробуйте найти шляпу эльфа.

Если вы нашли спрятанного эльфа в течение пяти секунд, - поздравляем! У вас отличное зрительное восприятие и когнитивные способности.

Если у вас возникают трудности с поиском спрятанного эльфа, - не волнуйтесь. Вы не одиноки. Многие считают эту головоломку очень сложной. Ловите подсказку: посмотрите на часть картинки между елочкой слева и входной дверью в жилой дом.

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