Во сколько белорусам обойдется роскошь не готовить на Новый год? 1 22.12.2024, 13:20

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Варианты общепит предлагает разные.

Журналисты «Онлайнера» решили узнать, за какую сумму можно полностью освободить себя от готовки на Новый год. Варианты минский общепит предлагает разные: можно заказать как отдельное блюдо, так и праздничный стол целиком. Заказ обычно нужно оставлять заранее, и многие заведения дают на это еще несколько дней. Давайте посмотрим, во сколько обойдется праздничное меню от профессионалов.

Оливье

Начинаем с салата, который стал народным символом Нового года. Например, заказать килограмм на всех гостей можно в ресторанном комплексе «Сябры». Его шеф-повар продумал вариант с языком и щучьей икрой — такой обойдется в 70 рублей. Заказы принимают до 27 декабря, можно попросить работников выложить выбранное блюдо в принесенную с собой праздничную посуду.

Свои версии «Оливье» подготовили и два ресторана итальянской кухни. В Langolo Italiano — с телятиной и соусом тоннато, по 9 рублей за 100 грамм. В La Scala Trattoria Ignazio — с рыбой и морепродуктами за такую же цену (минимальная порция для заказа — 300 грамм). В первом из них дедлайн для предзаказа — 29 декабря, во втором — 30 декабря. Приехать за результатом можно будет 31 декабря.

Одна из самых популярных столовых — №12 — тоже работает с новогодними заказами. Порция салата «Оливье» весом в 150 грамм стоит 6 рублей (40 рублей за килограмм), из не самых привычных ингредиентов там копченая курица и каперсы. Вообще, праздничное меню достаточно объемное — 5 вариантов салатов, по 8 вариантов канапе и горячих блюд. Стол можно собрать как конструктор — правда, минимальная сумма заказа должна быть 300 рублей. Есть и ограничение по минимальному числу порций — для салатов это от 3 порций одного вида. Заказы принимают только на рабочие дни, как минимум за 2 дня до нужной даты, и есть только самовывоз.

Горячее

В Le Gosse предлагают сразу несколько вариантов горячих блюд — «Биф Веллингтон» весом в полтора килограмма за 200 рублей, больше двух килограмм фаршированной утки за 180 рублей и печеный лосось — порция в полтора кило включает в себя гарнир и стоит также 200 рублей. Предварительные заказы уже принимают по телефону и в Instagram, возможен самовывоз или доставка «Яндексом».

В bro bakery также есть три варианта горячих блюд. Во-первых, запеченая голень индейки в соусе унаги — в среднем блюдо весит 800 грамм, цена за килограмм получается 70 рублей. Во-вторых, фаршированная сливой и багетом утка — среднее такое блюдо тянет на 2 килограмма, а цена за кило выходит 80 рублей. В-третьих, буженина в пряном соево-горчичном маринаде — обычно такое блюдо весит полтора килограмма и будет стоить примерно 135 рублей. Предзаказы тут принимают как минимум за 2 дня до нужной даты.

А вот пара вариантов от ресторана «Бульбашы» — ростбиф из фермерской говядины с перечно-грибным соусом за 65 рублей (порция 250/100 грамм) и витебская форель в слоеном тесте с кабачком, шпинатом и соусом из раков с красной икрой. Это блюдо обойдется в 135 рублей (600/100 грамм). Заказы принимают до 28 декабря.

Закуски

Такие варианты можно поискать в кейтеринг-сервисах. Например, в Box Catering есть по несколько вариантов антипасто, тапасов и брускетт. Коробка из 16 тапасов рассчитана на 2—4 человек, весит 565 грамм, а стоит 55 рублей. Или аналогичный по количеству набор из 16 брускетт, правда, весом уже 800 грамм, обойдется в такую же цену. Если заказ на сумму до 200 рублей, то нужно заплатить еще 10 за доставку (однако в праздники такой возможности не будет: или самовывоз, или заказ выше этого лимита).

У Foodset нарезки стоят от 50 рублей — это овощная за такую цену. Мы обратили внимание на закусочную коробку с салом и языком и сырное плато — они весят 750 грамм и обойдутся в 70 рублей. У этого сервиса есть минимальная сумма заказа — 100 рублей, доставка по Минску бесплатная, а заказать нужно как минимум за сутки.

Десерты

Кекс с зимним колоритом можно заказать в пироговой «Штолле». Тут штоллен делают с вяленой вишней, курагой и вымоченным в темном роме изюмом. Почти полкило десерта обойдется в 45 рублей. В заведении нам рассказали, что предзаказы на Новый год уже принимают — чтобы точно успеть к празднику, лучше оставить заявку до 27—28 декабря. Доставка десерта по Минску обойдется в 6 рублей, или можно приехать за своим заказом самостоятельно в выбранное заведение.

400-граммовый штоллен в пекарне «Дражина» приготовят за 38 рублей. Тут еще предлагают торты в новогоднем декоре — самый колоритный «Захер с мандарином» будет стоить 95 рублей за 850 грамм, самый бюджетный «Наполеон» обойдется в 74 рубля за 800 грамм. Доставят заказ, если он будет от 180 рублей, заказ на самовывоз нужно оставлять заранее — в праздники и накануне такой возможности не будет.

В кондитерской Brioche к праздникам подготовили целую коллекцию десертов, вдохновившись фильмом «Чарли и шоколадная фабрика». Сюда вошли муссовые пирожные и эклеры, «Новогоднее полено» и кекс «Рождественский». По ценам получается так: эклеры по 10,60 за штуку, пирожные — от 13,30 до 16,80 рубля за штуку. 400 грамм кекса продают за 66,2 рубля, 800 — за 131 рубль; полено идет весом от 750 грамм, цена за кило — 129,3 рубля. Предзаказы на 31 декабря принимают до конца 26 декабря. Доставка к Новому году возможна при заказе от 200 рублей — тогда выбранные десерты привезут до 17 часов 31 декабря.

Килограммовое полено в ресторане Charlie с муссом из бельгийского шоколада приготовят за 105 рублей. Брони на десерт к празднику уже принимают — по звонку в ресторан.

Полные комплексы

Если хочется не мелочиться и собрать новогодний стол по принципу «все и сразу», то можно посмотреть на комплексные варианты. Например, сет на двоих предлагает проект Oxdetox. В него входят 5 видов холодных закусок, по 2 салата, горячих блюда и гарнира — их можно выбрать из списка. По горячему в этом году есть такие варианты: медальоны из индейки, утиное филе, запеченный палтус или филе лосося. Общий вес еды должен получиться 2320 грамм, а цена — 220 рублей. Заказы принимают как минимум за 2 дня до предполагаемой доставки.

А вот варианты от Rebox. Правда, тут потребуется кухня и некоторая включенность в готовку: праздничный ужин приходит в виде коробки с отмеренными и подготовленными ингредиентами, в комплекте идет пошаговый рецепт, по которому их нужно довести до готовности. Например, смешать салат или сложить мясо в духовку. Новогодние наборы на 4 персоны стоят от 199 до 338 рублей. Самый бюджетный придумали с советским настроением: в него входит цыпленок табака с картошкой, салат «а-ля мимоза», жульен с белыми грибами и профитроли с салатом из ветчины. Заказы в этом году принимают до 14:00 26 декабря, а развозят 29 и 30 декабря.

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