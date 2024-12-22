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Во сколько белорусам обойдется роскошь не готовить на Новый год?

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  • 22.12.2024, 13:20
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Во сколько белорусам обойдется роскошь не готовить на Новый год?

Варианты общепит предлагает разные.

Журналисты «Онлайнера» решили узнать, за какую сумму можно полностью освободить себя от готовки на Новый год. Варианты минский общепит предлагает разные: можно заказать как отдельное блюдо, так и праздничный стол целиком. Заказ обычно нужно оставлять заранее, и многие заведения дают на это еще несколько дней. Давайте посмотрим, во сколько обойдется праздничное меню от профессионалов.

Оливье

Начинаем с салата, который стал народным символом Нового года. Например, заказать килограмм на всех гостей можно в ресторанном комплексе «Сябры». Его шеф-повар продумал вариант с языком и щучьей икрой — такой обойдется в 70 рублей. Заказы принимают до 27 декабря, можно попросить работников выложить выбранное блюдо в принесенную с собой праздничную посуду.

Свои версии «Оливье» подготовили и два ресторана итальянской кухни. В Langolo Italiano — с телятиной и соусом тоннато, по 9 рублей за 100 грамм. В La Scala Trattoria Ignazio — с рыбой и морепродуктами за такую же цену (минимальная порция для заказа — 300 грамм). В первом из них дедлайн для предзаказа — 29 декабря, во втором — 30 декабря. Приехать за результатом можно будет 31 декабря.

Одна из самых популярных столовых — №12 — тоже работает с новогодними заказами. Порция салата «Оливье» весом в 150 грамм стоит 6 рублей (40 рублей за килограмм), из не самых привычных ингредиентов там копченая курица и каперсы. Вообще, праздничное меню достаточно объемное — 5 вариантов салатов, по 8 вариантов канапе и горячих блюд. Стол можно собрать как конструктор — правда, минимальная сумма заказа должна быть 300 рублей. Есть и ограничение по минимальному числу порций — для салатов это от 3 порций одного вида. Заказы принимают только на рабочие дни, как минимум за 2 дня до нужной даты, и есть только самовывоз.

Горячее

В Le Gosse предлагают сразу несколько вариантов горячих блюд — «Биф Веллингтон» весом в полтора килограмма за 200 рублей, больше двух килограмм фаршированной утки за 180 рублей и печеный лосось — порция в полтора кило включает в себя гарнир и стоит также 200 рублей. Предварительные заказы уже принимают по телефону и в Instagram, возможен самовывоз или доставка «Яндексом».

В bro bakery также есть три варианта горячих блюд. Во-первых, запеченая голень индейки в соусе унаги — в среднем блюдо весит 800 грамм, цена за килограмм получается 70 рублей. Во-вторых, фаршированная сливой и багетом утка — среднее такое блюдо тянет на 2 килограмма, а цена за кило выходит 80 рублей. В-третьих, буженина в пряном соево-горчичном маринаде — обычно такое блюдо весит полтора килограмма и будет стоить примерно 135 рублей. Предзаказы тут принимают как минимум за 2 дня до нужной даты.

А вот пара вариантов от ресторана «Бульбашы» — ростбиф из фермерской говядины с перечно-грибным соусом за 65 рублей (порция 250/100 грамм) и витебская форель в слоеном тесте с кабачком, шпинатом и соусом из раков с красной икрой. Это блюдо обойдется в 135 рублей (600/100 грамм). Заказы принимают до 28 декабря.

Закуски

Такие варианты можно поискать в кейтеринг-сервисах. Например, в Box Catering есть по несколько вариантов антипасто, тапасов и брускетт. Коробка из 16 тапасов рассчитана на 2—4 человек, весит 565 грамм, а стоит 55 рублей. Или аналогичный по количеству набор из 16 брускетт, правда, весом уже 800 грамм, обойдется в такую же цену. Если заказ на сумму до 200 рублей, то нужно заплатить еще 10 за доставку (однако в праздники такой возможности не будет: или самовывоз, или заказ выше этого лимита).

У Foodset нарезки стоят от 50 рублей — это овощная за такую цену. Мы обратили внимание на закусочную коробку с салом и языком и сырное плато — они весят 750 грамм и обойдутся в 70 рублей. У этого сервиса есть минимальная сумма заказа — 100 рублей, доставка по Минску бесплатная, а заказать нужно как минимум за сутки.

Десерты

Кекс с зимним колоритом можно заказать в пироговой «Штолле». Тут штоллен делают с вяленой вишней, курагой и вымоченным в темном роме изюмом. Почти полкило десерта обойдется в 45 рублей. В заведении нам рассказали, что предзаказы на Новый год уже принимают — чтобы точно успеть к празднику, лучше оставить заявку до 27—28 декабря. Доставка десерта по Минску обойдется в 6 рублей, или можно приехать за своим заказом самостоятельно в выбранное заведение.

400-граммовый штоллен в пекарне «Дражина» приготовят за 38 рублей. Тут еще предлагают торты в новогоднем декоре — самый колоритный «Захер с мандарином» будет стоить 95 рублей за 850 грамм, самый бюджетный «Наполеон» обойдется в 74 рубля за 800 грамм. Доставят заказ, если он будет от 180 рублей, заказ на самовывоз нужно оставлять заранее — в праздники и накануне такой возможности не будет.

В кондитерской Brioche к праздникам подготовили целую коллекцию десертов, вдохновившись фильмом «Чарли и шоколадная фабрика». Сюда вошли муссовые пирожные и эклеры, «Новогоднее полено» и кекс «Рождественский». По ценам получается так: эклеры по 10,60 за штуку, пирожные — от 13,30 до 16,80 рубля за штуку. 400 грамм кекса продают за 66,2 рубля, 800 — за 131 рубль; полено идет весом от 750 грамм, цена за кило — 129,3 рубля. Предзаказы на 31 декабря принимают до конца 26 декабря. Доставка к Новому году возможна при заказе от 200 рублей — тогда выбранные десерты привезут до 17 часов 31 декабря.

Килограммовое полено в ресторане Charlie с муссом из бельгийского шоколада приготовят за 105 рублей. Брони на десерт к празднику уже принимают — по звонку в ресторан.

Полные комплексы

Если хочется не мелочиться и собрать новогодний стол по принципу «все и сразу», то можно посмотреть на комплексные варианты. Например, сет на двоих предлагает проект Oxdetox. В него входят 5 видов холодных закусок, по 2 салата, горячих блюда и гарнира — их можно выбрать из списка. По горячему в этом году есть такие варианты: медальоны из индейки, утиное филе, запеченный палтус или филе лосося. Общий вес еды должен получиться 2320 грамм, а цена — 220 рублей. Заказы принимают как минимум за 2 дня до предполагаемой доставки.

А вот варианты от Rebox. Правда, тут потребуется кухня и некоторая включенность в готовку: праздничный ужин приходит в виде коробки с отмеренными и подготовленными ингредиентами, в комплекте идет пошаговый рецепт, по которому их нужно довести до готовности. Например, смешать салат или сложить мясо в духовку. Новогодние наборы на 4 персоны стоят от 199 до 338 рублей. Самый бюджетный придумали с советским настроением: в него входит цыпленок табака с картошкой, салат «а-ля мимоза», жульен с белыми грибами и профитроли с салатом из ветчины. Заказы в этом году принимают до 14:00 26 декабря, а развозят 29 и 30 декабря.

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