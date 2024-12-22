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Forbes: Украина поразила мир новой тактикой

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  • 22.12.2024, 13:24
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Forbes: Украина поразила мир новой тактикой

Про исторический бой ВСУ под Харьковом пишут все мировые СМИ.

Украина продемонстрировала впечатляющий пример инновационного подхода к ведению боевых действий: в Харьковской области национальная гвардия впервые провела полностью роботизированную наступательную операцию.

Событие настолько значительное, что на него обратили внимание мировые СМИ.

Это стало важным этапом как для украинских Вооруженных сил, так и для глобального понимания современных военных технологий, пишет американский Forbes.

Бригада Национальной гвардии Украины под номером 13 осуществила комбинированную операцию с использованием беспилотных наземных и летающих дронов для штурма российских позиций.

В рамках операции применялись десятки единиц роботизированной техники, включая разведывательные и минные дроны, наземные и воздушные взрывные устройства, а также вооруженные наземные роботы.

«Мы говорим о десятках единиц роботизированной и беспилотной техники, задействованных одновременно на небольшой линии фронта», - отметил представитель 13-й бригады.

Ключевым этапом операции стала зачистка российской траншеи с использованием наземного робота.

Подобные действия ранее проводились на территории Курской области в сентябре, но нынешняя атака продемонстрировала совершенно иной масштаб.

Однако эксперты отмечают, что, несмотря на высокую эффективность роботов при атаке, они остаются недостаточно надежными для удержания захваченных позиций.

Проблемы с техобслуживанием, радиопомехи и невозможность обеспечить круглосуточное наблюдение через датчики остаются серьезными вызовами для применения военной робототехники.

Однако даже при таких ограничениях Украина продолжает оставаться лидером в сфере военных инноваций, используя современные технологии для компенсации нехватки человеческих ресурсов.

Хотя украинская сторона пока не раскрывает всех деталей операции, ясно одно: первый в мире полностью роботизированный бой стал важным прецедентом и, возможно, поворотным моментом в войне с Россией.

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