закрыть
22 декабря 2024, воскресенье, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: На катке на Немиге в Минске погиб человек

1
  • 22.12.2024, 13:33
  • 4,584
СМИ: На катке на Немиге в Минске погиб человек

Появились первые подробности ЧП.

На катке на Немиге в Минске погиб человек.

О происшествии написали читатели паблика «Стыдно Минск». По их данным, происшествие произошло вчера на сеансе в 17 часов. Официально информация не подтверждена, отмечает «Наша Ніва».

В канале разместили видео, на котором издалека видно, как рядом с бортом лежит накрытый человек. Его огородили металлическими перилами.

Один из комментаторов написал о происшествии, что мужчина «на всей скорости в борт въехал, потом его еще минут 30 откачивали. Он с женой и с сыном был». Другой добавил, что на вид мужчине было 35-40 лет.

Несмотря на то, что на видео рядом с человеком, который лежит, катаются люди, в комментариях написали, что сеанс был остановлен, деньги за него людям вернули.

Официальной информации на этот счет не было.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко
Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман