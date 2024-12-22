СМИ: На катке на Немиге в Минске погиб человек 1 22.12.2024, 13:33

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Появились первые подробности ЧП.

На катке на Немиге в Минске погиб человек.

О происшествии написали читатели паблика «Стыдно Минск». По их данным, происшествие произошло вчера на сеансе в 17 часов. Официально информация не подтверждена, отмечает «Наша Ніва».

В канале разместили видео, на котором издалека видно, как рядом с бортом лежит накрытый человек. Его огородили металлическими перилами.

Один из комментаторов написал о происшествии, что мужчина «на всей скорости в борт въехал, потом его еще минут 30 откачивали. Он с женой и с сыном был». Другой добавил, что на вид мужчине было 35-40 лет.

Несмотря на то, что на видео рядом с человеком, который лежит, катаются люди, в комментариях написали, что сеанс был остановлен, деньги за него людям вернули.

Официальной информации на этот счет не было.

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