Путин устроил истерику

Путин устроил истерику6
- 22.12.2024, 13:41
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Глава Кремля увидел «эскалацию» и призвал к «компромиссам».
Правитель России Владимир Путин обвинил Украину в «эскалации» войны в Украине. По его словам, страна-агрессор будет отвечать «на любой вызов».
«Не надо никого пугать. Опасностей много, они растут, и мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется, пусть им плохо живется, пусть эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов», - завил Путин.
Российский диктатор также обратился к союзникам Украины.
«Когда, наконец, наши сегодняшние противники, возможно, и партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет и осознание того, что надо искать ... компромиссы. Мы готовы к поиску этих компромиссов, но без ущерба для наших интересов», - резюмировал Путин.