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За спиной Лукашенко уже начали делить власть?

  • 22.12.2024, 13:55
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За спиной Лукашенко уже начали делить власть?

События развиваются интересно.

Сперва фортепьянный номер младшего сына Лукашенко убрали из предвыборного «Марафона единства», а потом не взяли в ближневосточный вояж в Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Вместо Коли рядом с отцом в поездке находился старший сын – Виктор.

«Это что же получается: средний сын Дмитрий руками своей жены Анны Селук выкидывает брата из цикла семейной монетизации электоральной кампании, а старший – из монетизации международных отношений. Уж не пробежала ли черная кошка между единокровными, но разноутробными братьями? Уж не попал ли Николай Лукашенко в опалу?» - рассуждает политический аналитик Сергей Чалый.

Причиной этой неожиданной опалы, полагает аналитик, могло стать откровенное интервью Николая Лукашенко государственному агентству БелТА, в котором Лукашенко-младший назвал себя «копией отца» и намекнул на то, что «готов занять королевский трон».

Именно эта чрезмерная откровенность и могла стать причиной того, что старшие браться ополчились на младшего.

«Мы будем с интересом следить за развитием событий, а пока – болеем за обе стороны», - резюмирует Чалый.

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