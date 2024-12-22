ВСУ потопили россиян на середине Днепра под Херсоном 22.12.2024, 14:17

Закрепиться на правом берегу для оккупантов практически невозможно.

Российские подразделения на Херсонском направлении предпринимают активные действия по форсированию реки Днепр, пытаясь прорвать оборону и закрепиться на правом берегу.

Как сообщает издание «Громадське» со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, последние события включали массированные артиллерийские обстрелы и попытки переправы диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

При этом даже российские военные эксперты отмечают, что попытки будут провалены, россиян ждут огромные потери и отсутствие результата. Закрепиться на правом берегу для них практически невозможно.

20 декабря враг открыл огонь из ствольной и реактивной артиллерии по направлениям вдоль Днепра и городу Херсону. В ходе этой атаки российская ДРГ попыталась пройти в район Антоновского моста, чтобы проникнуть на правый берег.

Однако оперативные действия украинских Сил обороны пресекли эту попытку, диверсанты были ликвидированы до того, как достигли середины реки. Активность врага наблюдается и в других точках.

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По словам Волошина, попытки переправы отмечены в районе Казацкого, на островах Большой Потемкин и Забыч.

Кроме того, российские войска пытаются захватить острова вблизи населенного пункта Ивановка на правом берегу. Согласно информации ресурса DeepState, оккупанты пытаются занять стратегически важные позиции в устье Днепра.

Эти действия, по мнению экспертов, направлены на подготовку плацдарма для возможного наступления.

Спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук подчеркнул, что полноценного форсирования Днепра российскими войсками не зафиксировано.

Однако враг продолжает разведывательные действия и пробует штурмовать острова, чтобы обеспечить себе более выгодные позиции.

Украинские военные сохраняют контроль над ситуацией, но продолжающаяся активность противника указывает на высокую вероятность новых атак.

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