Как минимум шесть российских «Шахедов» зашли в Беларусь

Как минимум шесть российских «Шахедов» зашли в Беларусь1
- 22.12.2024, 14:23
Один из них пролетел 170 км по югу страны.
За последние 24 часа зафиксировано минимум шесть заходов российских дронов-камикадзе типа «Шахед» в Беларусь из Украины, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на «Беларускі Гаюн».
Первый заход был зафиксирован в 14:23, когда дрон залетел на Комарин и далее вышел на Припять. Дальнейшие заходы были зафиксированы в 15:05, 20:58, 01:03 (два дрона) и 07:31.
«Шахед», который залетел в 15:05 через Асаревичи, пролетел по югу Беларуси более 170 км и вышел обратно в Украину в районе Милошевичей (Лельчицкий район). Еще один дрон, который зашел в 20:58 через Комарин также ушел на запад по границе, курсом на Ельск, где пропал с момента последней фиксации в 21:30.
Дежурная авиация ВВС Беларуси не поднималась.