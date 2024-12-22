Как минимум шесть российских «Шахедов» зашли в Беларусь 1 22.12.2024, 14:23

Один из них пролетел 170 км по югу страны.

За последние 24 часа зафиксировано минимум шесть заходов российских дронов-камикадзе типа «Шахед» в Беларусь из Украины, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на «Беларускі Гаюн».

Первый заход был зафиксирован в 14:23, когда дрон залетел на Комарин и далее вышел на Припять. Дальнейшие заходы были зафиксированы в 15:05, 20:58, 01:03 (два дрона) и 07:31.

«Шахед», который залетел в 15:05 через Асаревичи, пролетел по югу Беларуси более 170 км и вышел обратно в Украину в районе Милошевичей (Лельчицкий район). Еще один дрон, который зашел в 20:58 через Комарин также ушел на запад по границе, курсом на Ельск, где пропал с момента последней фиксации в 21:30.

Дежурная авиация ВВС Беларуси не поднималась.

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