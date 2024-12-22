В Турции вертолет скорой помощи врезался в здание больницы
- 22.12.2024, 14:39
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Четыре человека погибли.
Вертолет скорой помощи врезался в здание больницы на юге Турции, предварительно, из-за тумана. В результате инцидента погибли четыре человека – два пилота и два медика.
Инцидент произошел утром 22 декабря в районе Кетекли муниципалитета Ментеше в провинции Мугла. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.
Отмечается, что вертолет принадлежал Министерству здравоохранения Турции и должен был лететь в Анталию.
Уже в считанные мгновения после взлета с посадочной площадки Учебно-исследовательской больницы он врезался в верхние этажи этого медучреждения и разбился, упав на пустую местность.
«Сегодня около 10:06 разбился вертолет скорой помощи, связанный с нашим Министерством здравоохранения. К сожалению, четверо наших сотрудников ушли из жизни: два пилота, врач и медработник. Мои соболезнования», – заявил губернатор Муглы Идрис Акбийик.
Он указал, что трагедия, вероятно, произошла из-за погодных условий, однако точная причина еще выясняется. По его словам, внутри больницы не было никаких проблем, только повреждения остекления и некой мебели.
На месте авиакатастрофы работали бригады быстрой, пожарной охраны, полиции AFAD (Президентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции).
На смертельный инцидент отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выразив соболезнования семьям и коллегам погибших.