Премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой

Премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой5
- 22.12.2024, 14:56
- 5,094
Если политик останется на посту.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется уйти с должности после окончания каденции. Он пригрозил ей тюрьмой в случае неповиновения.
Об этом сообщает Sova со ссылкой на заявление Кобахидзе.
Он заявил, что Зурабишвили «не осталось и недели» на посту президента Грузии, поэтому премьер «порекомендовал» ей не встречаться с оппозицией и воздержаться от объявления новых парламентских выборов.
«Правда, некоторые европейские политики и официальные лица говорят, что многое может произойти до 29 декабря (срок окончания полномочий Зурабишвили, - ред.), но я уверяю вас, что произойдет не так много», - сказал Кобахидзе.
Глава грузинского правительство пригрозил президенту на случай, если она не оставит должность.
«Посмотрим, где она продолжит жить - за решеткой или на свободе. Я думаю, у нее достаточно оснований не нарушать нормы Уголовного кодекса», - заявил он.