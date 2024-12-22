Премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой 5 22.12.2024, 14:56

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Саломе Зурабишвили

Если политик останется на посту.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется уйти с должности после окончания каденции. Он пригрозил ей тюрьмой в случае неповиновения.

Об этом сообщает Sova со ссылкой на заявление Кобахидзе.

Он заявил, что Зурабишвили «не осталось и недели» на посту президента Грузии, поэтому премьер «порекомендовал» ей не встречаться с оппозицией и воздержаться от объявления новых парламентских выборов.

«Правда, некоторые европейские политики и официальные лица говорят, что многое может произойти до 29 декабря (срок окончания полномочий Зурабишвили, - ред.), но я уверяю вас, что произойдет не так много», - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительство пригрозил президенту на случай, если она не оставит должность.

«Посмотрим, где она продолжит жить - за решеткой или на свободе. Я думаю, у нее достаточно оснований не нарушать нормы Уголовного кодекса», - заявил он.

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