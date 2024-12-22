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В Беларуси волк напал на милиционеров

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  • 22.12.2024, 15:05
  • 5,482
В Беларуси волк напал на милиционеров
иллюстративное фото

Группе силовиков пришлось отстреливаться.

В деревне Гдень Брагинского района на Гомельщине вечером 20 декабря жительница пожаловалась на волка, который, с ее слов, бегал по подворьям и бросался на собак, при этом двух загрыз. В населенный пункт направили милиционеров, пишет «Телеграф».

Как рассказала 52-летняя местная жительница Брагинскому РОВД, волк периодически появлялся в ее дворе, люди в тот вечер закрылись в доме и ждали помощи. По адресу звонившей отправился старший участковый инспектор Сергей Музыченко, а также сформированная группа в составе милиционеров по охране территорий радиоактивного загрязнения Евгения Кравченко, Ивана Шкурко и милиционера-водителя Владислава Наумова.

«На месте происшествия агрессивное животное бросилось на правоохранителей», — передал ход событий Telegram-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже». По его информации, милиционеры для обезвреживания волка применили оружие.

На опубликованном видео слышны выстрелы.

По информации правоохранителей, ни стражи порядка, ни местные жители не пострадали. В УВД Гомельского облисполкома напомнили, что при возникновении опасной ситуации, когда под угрозой находится жизнь и здоровье, нужно оперативно звонить по телефону 102.

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