В Беларуси волк напал на милиционеров

В Беларуси волк напал на милиционеров13
- 22.12.2024, 15:05
- 5,482
Группе силовиков пришлось отстреливаться.
В деревне Гдень Брагинского района на Гомельщине вечером 20 декабря жительница пожаловалась на волка, который, с ее слов, бегал по подворьям и бросался на собак, при этом двух загрыз. В населенный пункт направили милиционеров, пишет «Телеграф».
Как рассказала 52-летняя местная жительница Брагинскому РОВД, волк периодически появлялся в ее дворе, люди в тот вечер закрылись в доме и ждали помощи. По адресу звонившей отправился старший участковый инспектор Сергей Музыченко, а также сформированная группа в составе милиционеров по охране территорий радиоактивного загрязнения Евгения Кравченко, Ивана Шкурко и милиционера-водителя Владислава Наумова.
«На месте происшествия агрессивное животное бросилось на правоохранителей», — передал ход событий Telegram-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже». По его информации, милиционеры для обезвреживания волка применили оружие.
На опубликованном видео слышны выстрелы.
По информации правоохранителей, ни стражи порядка, ни местные жители не пострадали. В УВД Гомельского облисполкома напомнили, что при возникновении опасной ситуации, когда под угрозой находится жизнь и здоровье, нужно оперативно звонить по телефону 102.
"Бегает по подворьям, бросается на собак" - В Брагинском районе волк напал на милиционеров— Telegraf.news (@news_telegraf) December 22, 2024
Подробнее - по ссылке https://t.co/mgEluztpKw
Видео МВД Беларуси pic.twitter.com/Rj1Uyl0msp