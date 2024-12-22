Минский лесхоз отменил начало работы двух елочных базаров в столице

Минский лесхоз отменил начало работы двух елочных базаров в столице2
- 22.12.2024, 15:23
- 2,158
В чем причина?
В воскресенье, 22 декабря, в белорусской столице начнут работать елочные базары, на которых минчане смогут приобрести живое рождественское дерево. Однако, за день до старта продаж Минский лесхоз отменил начало работы двух торговых точек в столице.
Изначально планировалось, что Минский лесхоз привезет свои елочки и сосны в 8 временных точек продаж. Однако, в обновленном списке, опубликованном 21 декабря, фигурирует лишь 6 из них:
ул. Тимирязева, 118 (территория торговой площадки «Лесной домик»),
пр-т Дзержинского, 104 (вблизи ТЦ «Титан»),
Логойский тракт, 52 (территория торговой площадки «Лесной домик»),
ул. Багратиона, 70,
пр-т Дзержинского, 126 (площадка около магазина Prostor),
ул. Леонида Левина, 8 (вблизи ТЦ «Санта»).
Две ранее заявленные точки — по улице Кирова в районе стадиона «Динамо» и улице Барамзиной в микрорайоне Сокол — из списка исключены. В лесхозе заявили, что решили не продавать там новогодние деревья «по объективным причинам», однако, что это за причины, в лесхозе не уточнили.
И если жителям центра города найти альтернативное место, где можно купить главный элемент Рождества и Нового года, не составит большого труда, то жителям Сокола, удаленного от минской кольцевой на 20 километров, это может стать проблемой. Судя по карте Национального кадастрового агентства, которое собрало в одном месте все адреса заявленных елочных базаров, проще всего жителям микрорайона будет не добираться до ближайшего елочного база в Минске, куда ходит единственный автобусный маршрут, а обратиться в Волмянское лесничество. Оно располагается в деревне Волма (ул. Петровичская, 5а), расположенной недалеко от Сокола.
Согласно информации с официального сайта лесхоза, в этом году там предлагаю ель и сосну по следующим ценам:
до 1 метра — за 11 рублей,
до 2 метров – за 17 рублей,
от 2 до 3 метров – за 20 рублей.
«Эти цифры гораздо ниже штрафов, которые необходимо будет заплатить нелегальным дровосекам», — отметили в лесхозе.
Какие штрафы грозят белорусам за незаконно срубленную елку, мы подробно расписали в материале, который можно прочитать по ссылке.
Между тем, в Минлесхозе рассказали, что помимо областных лесхозов в этом году свои новогодние деревья минчанам также планирует предложить Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Там пообещали открыть два елочных базара в столице по следующим адресам:
ул. Притыцкого, 146, (ст. м. Каменная горка, выход к магазину «Мартин»),
Парк писателей (территория перед Национальной библиотекой).