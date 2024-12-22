Под Покровском оккупанты штурмовали позиции ВСУ на пикапах под советским флагом 4 22.12.2024, 15:32

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Группа любителей СССР потерпела сокрушительное поражение.

Под Покровском россияне совершили штурм на пикапах под советским флагом. Впрочем, группа потерпела сокрушительное поражение, пишет Forbes.

На фоне значительных потерь бронетехники российская армия все чаще использует гражданские транспортные средства - мотоциклы, вездеходы, фургоны и пикапы - для перевозки пехоты в боевых действиях. Но недавняя атака вблизи Покровска в Донецкой области может стать переломным моментом в этом подходе.

На этот раз российские силы атаковали, используя исключительно гражданскую технику: семь грузовиков и легковых автомобилей. На одной из машин развевался советский флаг.

«Атаку удалось отбить», - сообщил популярный украинский военный блогер «Офицер+» - «Автомобилю с тряпкой - советским флагом - уделили особое внимание».

Российские войска пытаются захватить Покровск после вывода украинского гарнизона из Авдеевки в феврале. Однако украинская оборона остается стойкой, несмотря на численное превосходство противника. Гарнизон в Покровске, включающий три егерские и воздушно-десантные бригады, продолжает наносить значительные потери врагу: по данным украинских военных, уничтожено около 2000 российских единиц техники при потере 500 украинских.

Российская промышленность не успевает восстанавливать потери. Производство новых БМП не превышает тысячи единиц в год, а запасы старой техники, например, на 22-й Центральной танковой резервной базе в Костромской области, уже практически исчерпаны. Это заставляет Кремль полагаться на гражданские транспортные средства, что делает их атаки еще более уязвимыми.

Несмотря на потери, российские войска продолжают давить на украинскую оборону, применяя методику малых, постоянных атак. Как объясняет аналитическая группа Frontelligence Insight, «осуществляя небольшие непрерывные нападения, российские войска в конце концов обнаруживают и используют слабые места в украинской обороне». Хотя такой подход приводит к большим потерям, он может быть эффективным в кратко- и среднесрочной перспективе.

Уничтожение гражданской техники под Покровском свидетельствует о слабости обеспечения российских войск, но это не гарантирует провала всего наступления. Кремль стремится максимально использовать доступные ресурсы, чтобы продвинуться на украинских территориях, хотя это и происходит ценой больших потерь.

Время и эффективность украинской обороны могут определить судьбу не только Покровска, но и других участков фронта.

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