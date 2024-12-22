закрыть
22 декабря 2024, воскресенье, 16:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Могут ли школы в Беларуси собирать данные о планах детей на каникулах?

3
  • 22.12.2024, 15:41
  • 1,704
Могут ли школы в Беларуси собирать данные о планах детей на каникулах?

Оказалось, что не все так просто.

Школы не имеют права собирать данные о планах учеников на каникулах. Заполнение таких анкет некоторое время практиковался в школах после 2020 года. Однако, как оказалось, это не совсем законно, пишет «Наша Ніва».

Национальный центр защиты персональных данных проработал этот вопрос с Минобразования. В центре заявили, что школы не могут собирать анкеты, содержащие информацию о месте пребывания учащихся в период каникул, включая фамилию, имя, отчество, степень родства и контактные данные лиц, с которыми ребенок находится во время каникул.

Собирать такую информацию школа может только в отдельных случаях, которые прописаны в законе. Например, при наличии у ребенка статуса находящегося в социально опасном положении.

При этом не уточняется, могут ли школы собирать данные о том, как дети провели каникулы, то есть уже постфактум.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко
Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман