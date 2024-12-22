Могут ли школы в Беларуси собирать данные о планах детей на каникулах?3
- 22.12.2024, 15:41
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Оказалось, что не все так просто.
Школы не имеют права собирать данные о планах учеников на каникулах. Заполнение таких анкет некоторое время практиковался в школах после 2020 года. Однако, как оказалось, это не совсем законно, пишет «Наша Ніва».
Национальный центр защиты персональных данных проработал этот вопрос с Минобразования. В центре заявили, что школы не могут собирать анкеты, содержащие информацию о месте пребывания учащихся в период каникул, включая фамилию, имя, отчество, степень родства и контактные данные лиц, с которыми ребенок находится во время каникул.
Собирать такую информацию школа может только в отдельных случаях, которые прописаны в законе. Например, при наличии у ребенка статуса находящегося в социально опасном положении.
При этом не уточняется, могут ли школы собирать данные о том, как дети провели каникулы, то есть уже постфактум.