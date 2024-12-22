В Ставропольском крае РФ взорвался ларек с фейерверками 1 22.12.2024, 15:50

1,172

Видеофакт.

Утро 22 декабря в Ставропольском стран России выдалось очень неспокойным. Россиян разбудили взрыв – однако на этот раз не от дронов, а от фейерверков.

Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел утром 22 декабря в Минеральных Водах. Там загорелся ларек с пиротехникой.

Остановить детонацию удалось спустя 50 минут с помощью пожарных машин.

Местные жители поделились, что взрывы фейерверков в регионе наблюдали около 15 минут подряд.

«Его так разорвало. Два взрыва было. Тидищ, тидищ!», – рассказал один из очевидцев.

Причины пожара неизвестны. Предварительно, никто не пострадал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com