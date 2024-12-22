В Ставропольском крае РФ взорвался ларек с фейерверками

В Ставропольском крае РФ взорвался ларек с фейерверками1
- 22.12.2024, 15:50
- 1,172
Видеофакт.
Утро 22 декабря в Ставропольском стран России выдалось очень неспокойным. Россиян разбудили взрыв – однако на этот раз не от дронов, а от фейерверков.
Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на российские СМИ.
Инцидент произошел утром 22 декабря в Минеральных Водах. Там загорелся ларек с пиротехникой.
Остановить детонацию удалось спустя 50 минут с помощью пожарных машин.
Местные жители поделились, что взрывы фейерверков в регионе наблюдали около 15 минут подряд.
«Его так разорвало. Два взрыва было. Тидищ, тидищ!», – рассказал один из очевидцев.
Причины пожара неизвестны. Предварительно, никто не пострадал.