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В Ставропольском крае РФ взорвался ларек с фейерверками

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  • 22.12.2024, 15:50
  • 1,172
В Ставропольском крае РФ взорвался ларек с фейерверками

Видеофакт.

Утро 22 декабря в Ставропольском стран России выдалось очень неспокойным. Россиян разбудили взрыв – однако на этот раз не от дронов, а от фейерверков.

Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел утром 22 декабря в Минеральных Водах. Там загорелся ларек с пиротехникой.

Остановить детонацию удалось спустя 50 минут с помощью пожарных машин.

Местные жители поделились, что взрывы фейерверков в регионе наблюдали около 15 минут подряд.

«Его так разорвало. Два взрыва было. Тидищ, тидищ!», – рассказал один из очевидцев.

Причины пожара неизвестны. Предварительно, никто не пострадал.

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