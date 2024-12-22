Лукашенко отправил подразделения РЭБ на границу с Украиной

Лукашенко отправил подразделения РЭБ на границу с Украиной2
- 22.12.2024, 15:59
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В Генштабе заговорили о «провокациях».
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые развернула белорусская сторона вдоль границы с Украиной, заняты тем, что ведут радиомониторинг радиочастотного диапазона, но при этом готовы «пресекать провокации». Об этом рассказал начальник управления радиоэлектронной борьбы Генштаба Вооруженных сил Беларуси Александр Ноговицын в эфире «ВоенТВ».
По его словам, подразделения РЭБ на границе с Украиной круглосуточно оценивают радиоэлектронную обстановку как на нашей территории, так и на сопредельной, затем докладывают руководству для принятия решений.
«Кроме этого, подразделения РЭБ, развернутые вдоль государственной границы, готовы к ведению радиоэлектронного подавления радиоэлектронных объектов с целью недопущения различного рода провокаций, в том числе с задействованием беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.
По его словам, белорусских солдат сейчас активно снабжают портативными средствам РЭБ.
«Только в этом году разработано и принято на вооружение 15 новых средств радиоэлектронной борьбы носимых (для обычного солдата в окопе) для того, чтобы обнаруживать и подавлять БПЛА различных типов. Данные средства активно сейчас поставляют в войска в необходимом количестве», — сказал он.