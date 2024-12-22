закрыть
22 декабря 2024, воскресенье, 16:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко отправил подразделения РЭБ на границу с Украиной

2
  • 22.12.2024, 15:59
  • 2,162
Лукашенко отправил подразделения РЭБ на границу с Украиной

В Генштабе заговорили о «провокациях».

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые развернула белорусская сторона вдоль границы с Украиной, заняты тем, что ведут радиомониторинг радиочастотного диапазона, но при этом готовы «пресекать провокации». Об этом рассказал начальник управления радиоэлектронной борьбы Генштаба Вооруженных сил Беларуси Александр Ноговицын в эфире «ВоенТВ».

По его словам, подразделения РЭБ на границе с Украиной круглосуточно оценивают радиоэлектронную обстановку как на нашей территории, так и на сопредельной, затем докладывают руководству для принятия решений.

«Кроме этого, подразделения РЭБ, развернутые вдоль государственной границы, готовы к ведению радиоэлектронного подавления радиоэлектронных объектов с целью недопущения различного рода провокаций, в том числе с задействованием беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

По его словам, белорусских солдат сейчас активно снабжают портативными средствам РЭБ.

«Только в этом году разработано и принято на вооружение 15 новых средств радиоэлектронной борьбы носимых (для обычного солдата в окопе) для того, чтобы обнаруживать и подавлять БПЛА различных типов. Данные средства активно сейчас поставляют в войска в необходимом количестве», — сказал он.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко
Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман