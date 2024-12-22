В российском Забайкалье столкнулись два грузовых поезда 22.12.2024, 16:07

Более 20 вагонов сошли с рельсов.

Утром 22 декабря на 6623 километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) столкнулись два грузовых поезда, перевозивших уголь. В результате сошли с рельсов 26 вагонов. Люди не пострадали, угрозы экологии нет, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, инцидент произошел около 7:30 на перегоне станций Бушулей — Жирекен в Чернышевском районе края. Вагоны одного из составов начали падать, и затем он столкнулся со встречным локомотивом. В ЗабЖД уточнили, что причиной стал «излом оси колесной пары». Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ).

Изначально сообщалось о сходе 42-х вагонов: 35 у первого поезда и семи — у второго. Движение было закрыто в обоих направлениях из-за нарушения контактной сети. На место выехал восстановительный поезд. К ликвидации последствий привлекли 40 железнодорожников и сотрудников регионального МЧС. Из-за происшествия были задержаны поезда № 9 и № 10, следующие из Москвы во Владивосток и обратно. Для их пассажиров организовали питание на станциях Зилово и Чернышевск.

Это уже второе такое происшествие за неделю. 18 декабря в Мурманской области на станции Княжая грузовой состав столкнулся с двухэтажным поездом, в котором были 326 пассажиров. С рельсов сошли четыре вагона. Два человека погибли, еще 31 пострадал. Машинист грузового поезда Алексей Зычков был арестован. Ему предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть двух лиц (часть 3 статьи 263 УК). На допросе он утверждал, что основной причиной столкновения стала неисправность системы принудительной остановки грузового состава. Также был арестован помощник Зычкова Рамиль Садыгов. Обоим грозит до 7 лет заключения.

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