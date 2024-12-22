Трамп назначил получившего 13 «Эмми» продюсера спецпосланником в Британии 22.12.2024, 16:14

Марк Бернетт и Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Марк Бернетт родился в Великобритании и в возрасте 22 лет эмигрировал в США.

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить телепродюсера Марка Бернетта специальным посланником в Великобритании. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Имея выдающуюся карьеру в сфере телевизионного производства и бизнеса, Марк привносит в эту важную роль (спецпосланника. — Прим.) уникальное сочетание дипломатической проницательности и международного признания», — написал Трамп.

Он добавил, что на своем посту Бернетт будет заниматься укреплением дипломатических отношений с Британией, «уделяя особое внимание» торговле, инвестиционным возможностям и культурному обмену.

Бернетт родился в Великобритании и в возрасте 22 лет эмигрировал в США. Он работал исполнительным продюсером программы The Voice («Голос») на NBC, а также вел различные шоу и церемонии награждения на таких телеканалах, как ABC, Fox, CBS. Бернетт совместно с Трампом спродюсировал реалити-шоу The Apprentice («Ученик»), которое шло по NBC в 2004–2017 годах и на котором Трамп был ведущим на протяжении первых 14 сезонов.

Бернетт также является президентом MGM Television and Digital Group. На этом посту он курировал создание сериалов «Фарго», «Волчонок» и «Викинги». Он 13 раз становился обладателем телевизионной премии «Эмми».

В начале декабря Трамп назначил миллиардера и банкира Уоррена Стивенса своим послом в Великобритании.

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