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Впервые за много лет в Беларуси появилась новая модель трамваев

  • 22.12.2024, 16:13
Впервые за много лет в Беларуси появилась новая модель трамваев

Как она выглядит.

Впервые за много лет Минск получил новые трамваи. Об этом в своем телеграме сообщил «БКМ Холдинг» (он же «Белкоммунмаш»), но затем удалил публикацию. Впрочем, фотографии сохранились благодаря публикации Blizko.by.

«БКМ Холдинг» приступает к отгрузке, приемку ведут специалисты «Минсктранса». Перед выходом на линии с пассажирами вагоны еще должны пройти обкатку.

Как отмечает Blizko.by, первые модели этого семейства уже используются в Мозыре. Их отличие в раскраске, а также в следующем: мозырские трамваи могут скрепляться друг с другом, а минские — нет.

Длина трамвая — 16,5 метра, максимальная масса — 33 тонны, в салоне 35 сидячих мест, а всего вагон может принять 159 пассажиров. Несмотря на то, что трамвай односекционный (то есть, без «гармошки»), у него четыре двери, что должно облегчить вход-выход пассажиров из салона. В движение трамвай приводят четыре электродвигателя по 72 кВт каждый, трамвай может проехать до 1 километра без подключения к сети. В салоне есть кондиционер, дополнительно можно установить систему учета пассажиропоток, GPS и Wi-Fi.

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