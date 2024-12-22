Впервые за много лет в Беларуси появилась новая модель трамваев 22.12.2024, 16:13

Как она выглядит.

Впервые за много лет Минск получил новые трамваи. Об этом в своем телеграме сообщил «БКМ Холдинг» (он же «Белкоммунмаш»), но затем удалил публикацию. Впрочем, фотографии сохранились благодаря публикации Blizko.by.

«БКМ Холдинг» приступает к отгрузке, приемку ведут специалисты «Минсктранса». Перед выходом на линии с пассажирами вагоны еще должны пройти обкатку.

Как отмечает Blizko.by, первые модели этого семейства уже используются в Мозыре. Их отличие в раскраске, а также в следующем: мозырские трамваи могут скрепляться друг с другом, а минские — нет.

Длина трамвая — 16,5 метра, максимальная масса — 33 тонны, в салоне 35 сидячих мест, а всего вагон может принять 159 пассажиров. Несмотря на то, что трамвай односекционный (то есть, без «гармошки»), у него четыре двери, что должно облегчить вход-выход пассажиров из салона. В движение трамвай приводят четыре электродвигателя по 72 кВт каждый, трамвай может проехать до 1 километра без подключения к сети. В салоне есть кондиционер, дополнительно можно установить систему учета пассажиропоток, GPS и Wi-Fi.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com