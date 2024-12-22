В понедельник в Беларуси ожидается до +3°С 22.12.2024, 16:22

Фото: Charter97.org

Пройдет мокрый снег.

В понедельник, 23 декабря, в Беларуси прогнозируется туман и гололед, выпадут осадки. Об этом сообщает сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Так, 23 декабря ожидается облачная погода. На большей части территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -6...+1 °С, днем -3...+3 °С.

Во вторник, 24 декабря, также будет облачно. Ночью на большей части территории, днем местами по республике пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, днем местами по югу порывистый. Температура воздуха ночью -6...+1 °С, днем -3...+3 °С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com