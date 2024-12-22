В понедельник в Беларуси ожидается до +3°С
- 22.12.2024, 16:22
Пройдет мокрый снег.
В понедельник, 23 декабря, в Беларуси прогнозируется туман и гололед, выпадут осадки. Об этом сообщает сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Так, 23 декабря ожидается облачная погода. На большей части территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -6...+1 °С, днем -3...+3 °С.
Во вторник, 24 декабря, также будет облачно. Ночью на большей части территории, днем местами по республике пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, днем местами по югу порывистый. Температура воздуха ночью -6...+1 °С, днем -3...+3 °С.