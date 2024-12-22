На Камчатке нашли пропавший три дня назад Ан-2 22.12.2024, 16:22

иллюстративное фото

На борту было три человека.

Пропавший 19 декабря на Камчатке самолет Ан-2 нашли, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

По его словам, все находившиеся на борту люди живы.

Людей посадили на вертолет Ми-8, сейчас он направляется в сторону села Мильково.

Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, самолет нашли около 5:00 по Минску в районе горы Тундровая. Его обнаружил вертолет Ми-8, отправленный к предполагаемому месту крушения.

Ан-2 подал сигнал об аварийной посадке днем 19 декабря, после чего связь с ним была потеряна. 20 декабря был пойман сигнал маяка, однако найти самолет не удавалось, кроме того, поиск на время приостанавливали.

Самолет принадлежит компании «Фаеравиа». По информации МЧС, он перевозил коммерческий груз. На борту находились три человека — два пилота и пассажир.

В день аварии в близлежащем районе шел ливневый снег, также наблюдалась низкая облачность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com